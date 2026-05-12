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男專員與女子街頭激情！華南銀遭譏性侵銀行 他丟飯碗提告判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

時任華南商業銀行毛姓男專員酒後與女友在街頭激情互動，網友拍下影片上傳，華南銀行被網友譏諷為「性侵銀行」，銀行對毛記2大過免職；毛提告，台灣高等法院審理認為，銀行沒有違反公平原則及解僱最後手段性，判決毛敗訴。可上訴。

毛提告主張，銀行以他2024年5月23日與女性友人因醉酒在公共場所的行為，終止雙方勞動契約，但他並無涉性侵或猥褻之事，銀行僅以網路輿論將他解僱，請求確認兩造僱傭關係存在。

法院認為，毛飲酒後仰臥在距台北捷運忠孝復興捷運4號出口不遠處的地面上，將手伸入女子的褲子作出抽動的動作，後來，毛又在古亭站2號出口將手放在女子的臀部，毛所為客觀上足使見聞者產生羞恥、厭惡的負面觀感。

法院認為，有現場民眾將毛的行為錄影上傳至社群網站，引起廣泛討論，又遭網友查出他的姓名，經多家媒體將影片傳播，造成華南銀行被譏諷為「猴急銀行」、「性侵銀行」等。

判決指出，毛的行為確實已損害銀行的商譽，且情節重大，難以期待銀行採用解僱以外的懲處手段處理，基於公司治理原則，應予尊重，認定華南銀行並無違反公平原則及解僱最後手段性，判決毛敗訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

時任華南商業銀行毛姓男專員酒後與女友在街頭激情互動，網友拍下影片上傳，華南銀行被網友譏諷為「性侵銀行」。示意圖／AI生成
時任華南商業銀行毛姓男專員酒後與女友在街頭激情互動，網友拍下影片上傳，華南銀行被網友譏諷為「性侵銀行」。示意圖／AI生成

華南銀行 性侵

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