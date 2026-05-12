新北推拿師誆刺激神經逼女客全裸按摩 噁喊「顏色真棒」遭判4年半

新北市三重某國術館陳姓負責人，涉以「刺激內部神經」等話術，要求女客人全裸接受推拿，並多次猥褻得逞。法院認陳男以治療為名行猥褻之實，依強制猥褻罪判處有期徒刑4年6月。

根據新北地方法院判決書，陳姓男子在新北市三重區開設國術館，1名女子因脊椎側彎問題，固定前往診療。民國111年至114年期間，陳男多次違反女子意願，要求其脫掉上衣及內衣褲，徒手觸碰、舔舐女子私密部位，多次猥褻得逞。

女子供稱，她自111年至114年7月期間前往治療時，陳男皆要求她褪去衣褲，還會用手掌撥弄其胸部與下體。她曾委婉拒絕，也曾傳訊向陳男反映全裸治療很奇怪、不舒服，陳男還回覆「那是刺激內部神經」、「顏色真棒」等語。

被害女子的母親表示，與陳男認識已久，全家從以前就找他推拿治療，陳男曾希望女兒脫光治療，但被她拒絕。直到114年8月女兒向她透露陳男猥褻行為後，全案才曝光。

陳男在審理期間坦承替女子進行推拿，但矢口否認猥褻犯行，辯稱他所指「刺激內部神經」是指按肩頸穴，「顏色真棒」則是指嘴唇的顏色。

合議庭認為，陳男在每次「治療」過程中均要求女子褪去衣褲全裸，並以「刺激內部神經」等話術碰觸女子胸部、下體，以治療為名行猥褻之實，且時間長達3年，嚴重侵害他人身體權與性自主權。又考量陳男犯後始終否認罪行，飾詞狡辯，認其犯4項強制猥褻罪，各處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑4年6月。全案可上訴。