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竹北某加油站性騷！客運司機襲胸女員工還笑嘻嘻 公司下令停職調查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

一名客運司機6日下午在新竹縣竹北市某加油站加油後，趁女員工在一旁待命時，先伸手碰觸對方肩膀，接著疑似伸手襲胸，女員工當場用手肘反抗，整個過程被監視器拍下並在網路流傳，引發熱議。警方表示，已受理報案並依法偵辦。

據監視器畫面指出，事件發生於6日下午2時許，當時該名男司機加完油後，正在與後方小貨車駕駛聊天，女員工則依作業流程站在一旁確認是否還有服務需求。未料，司機突然伸手碰觸女員工肩膀，隨後更直接朝對方胸部抓去，行徑誇張。

女員工遭突如其來的舉動嚇得當場愣住，回神後立刻用手肘抵抗，但司機卻露出嘻皮笑臉神情後離開現場，讓目擊同事相當憤怒。據了解，女員工事後已在家長陪同下前往報警提告。

對此，客運公司表示，公司高度重視此案，接獲投訴後已立即依規定通報相關單位，並將涉事員工停職，同步啟動內部調查程序。公司主管也已主動致電向女員工家屬致歉，後續將協助相關權益保障。

竹北警分局表示，本案為加油站女性員工於工作期間，遭男性駕駛不當肢體接觸，致當事人感到不適而報案，警方受理後已依規通報並展開調查。警方也呼籲，民眾應尊重他人身體自主權，切勿有任何騷擾行為。

一名客運司機6日下午在新竹縣竹北市某加油站加油後，趁女員工在一旁待命時，先伸手碰觸對方肩膀，接著疑似伸手襲胸。圖／民眾提供
一名客運司機6日下午在新竹縣竹北市某加油站加油後，趁女員工在一旁待命時，先伸手碰觸對方肩膀，接著疑似伸手襲胸。圖／民眾提供

加油站 竹北 性騷 客運

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