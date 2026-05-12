「專精除男毛」不滿分手PO舊愛私密性影像 台中男判4月

台中市曾姓男子因不滿女友於2024年10月間提出分手，意圖報復，私自在社群平台Threads、IG，發布林女裸露上身、單手遮掩的性影像，標註前女友個資，甚至用「專精除男毛」等用語，污衊女友提供性服務，一審認定曾男行為嚴重侵害女方隱私、名譽，依非公務機關非法利用個人資料罪，判4月，仍可上訴。

判決指出，曾姓男子與女友在2024年10月間分手，曾男對女友心生不滿，未經對方同意，在2025年1月底至2月初期間，使用手機上網後，將過去取得女友裸露上身、僅以單手約略遮擋的私密性影像，上傳至Threads等社群軟體。

曾男不僅散布私密影像，還一併公開前女友的暱稱、照片、職業與工作處所等個人資料截圖，還在貼文中寫到「專精除男毛，臉紅桃花島！有沒有特殊服務就不知道了」等語，惡意污衊林女從事性交易，甚至造謠指控女方「玩weplay劈腿」，供不特定大眾觀覽。

曾男的脫序行為遭前女友發現後報警，警方持搜索票查扣曾男作案用的手機，確認手機內仍存有相關照片，檢方偵查後起訴。

台中地院審理時，曾男坦承犯行，法官批評曾男欠缺尊重他人隱私觀念，僅因個人情緒就散布前女友性影像與個資，張貼涉及私德的誹謗文字，造成被害人承受不小心理壓力。

法官審酌，曾男無前科、犯後坦承犯行但未獲女方諒解，依非公務機關非法利用個人資料罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，作案用的iPhone手機沒收，可上訴。