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棄保潛逃「抓回國」審判 台大婦產科前名醫鄭文芳性侵3女判6年9月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳涉嫌性侵3名女子被訴，審理期棄保潛逃，2025年10月自加拿大押解返台羈押迄今。台北地院審理，鄭稱病，出招聲請具保停押皆未獲裁准，合議庭今依加重強制性交等3罪判他應執行有期徒刑6年9月。可上訴。

鄭文芳專精婦科腫瘤及婦癌疾病，官網顯示，他是台大醫學研究所醫學博士，曾任台大醫學院婦產科專任教授、台大醫院婦產部主治醫師、婦科主任，還曾獲中華民國癌症醫學會傑出研究獎。

監察院在醜聞發生後立案調查，認定台大醫院沒有積極查處並落實防治措施，忽視申訴人的處境，促請確實檢討改善，台大醫院於2023年底解聘鄭。

鄭文芳性侵案最早爆發於2023年3月，一名藥廠女業務控告鄭乘機性交，指受鄭的邀約到居酒屋餐敘，鄭在紅酒中下藥，她醒來發現已裸體躺在汽車旅館床上。

檢方偵辦調閱相關監視器畫面，發現控訴鄭的藥廠女業務走路無需攙扶，事後還傳「感謝老爹」的簡訊給鄭，處分鄭不起訴，不過，2024年3月性侵疑雲又起。

其時，立委范雲陪同3名金融界女業務開記者會，3名女子指控遭鄭文芳下藥猥褻、性侵，控訴鄭邀約她們到居酒屋以同樣手法犯案，檢警後來搜索鄭，訊後諭令鄭40萬元交保，2024年11月依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴鄭。

法院審理時，2025年3月25日傳喚鄭未到，2025年6月13日對鄭發布通緝，沒收40萬元保證金，鄭潛逃加拿大7個月，2025年10月中旬在當地遭逮捕，警方將鄭押解返台歸案，2025年10月21日法院先裁定鄭羈押禁見3月。

鄭第1次羈押3月期限屆前，委任律師聲請具保停押。鄭表示，他有睡眠呼吸中止症，會不定時發作，且心律不整也有可能對他生命造成危險，不過，合議庭審酌認為，鄭關押的台北看守所有醫療資源可供鄭使用，裁定延長羈押2月。

鄭文芳日前再聲請具保停押。他稱，呼吸中止跟心律不整的疾病未癒，進入看守所後又感染疥瘡，引發嚴重的蕁麻疹、蜂窩性組織炎，他朋友幫忙籌措到100萬元，希望法院基於人權考量讓他交保先去治病，再接受審判。

不過，合議庭仍認為，鄭否認涉犯以藥劑犯強制性交未遂、以藥劑犯強制猥褻罪，與卷內事證相互參照後，鄭犯嫌重大，而且，他有逃亡事實，曾國外滯留不歸長達5個多月，再駁回鄭的聲請案。

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳。聯合報系資料照
台大醫院前婦產科名醫鄭文芳。聯合報系資料照

加拿大 性侵 台大 醫師 婦產科

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