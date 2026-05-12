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色老闆車上猥褻女員工 臉埋女方胸前磨蹭留下「DNA」讓他栽了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某工廠蘇姓老闆載女員工外出工作，卻趁機在車上對女方伸狼爪，將頭埋進女方胸前磨蹭，還撫摸女方下體，女員工報警後，警方在她上衣採集到蘇男DNA，蘇男辯稱自己吃檳榔，口水不小心噴到她上衣，不被法官採信，法院依強制猥褻罪判刑10月。可上訴。

判決指出，2023年5月間，蘇男開著小貨車載女員工外出辦事，兩人行經大寮區某加油站時，蘇男藉口在路邊停車等人，隨後要求女方幫他按摩肩膀，女方答應後幫蘇男按摩肩頸，結果蘇男竟將頭埋在她的雙腿間摩擦，並伸手環抱腰部。

女方見狀大聲制止「老闆不要這樣」、「我有老公，你有老婆了，我以後不要來上班了」但蘇男卻不甩女方要求，強行隔著褲子撫摸女員工的私處，甚至掏出生殖器「很硬，妹妹你摸摸看」，逼女員工撫摸，最後更暴力解開外衣鈕扣，強摸其胸部。

女員工受辱後，隔天在老公陪同下報警，警方在女員工當天穿著的上衣鈕扣及長褲下體附近採檢，果然驗出與蘇男相符的DNA型別，依強制猥褻等罪嫌移送法辦。

高雄地方法院審理時，蘇男否認犯行，辯稱他有吃檳榔，口水可能噴到她身上，衣服才有他的ＤＮＡ，還反指女員工是為了索討金錢才誣告。

但法官認為，驗出DNA的位置是在女員工的胸前鈕扣與長褲下體附近，不太可能是口水噴濺造成，不採信蘇男說法，考量他犯後態度極其惡劣，且未達成和解，依強制猥褻罪判10 月徒刑，可上訴。

蘇姓老闆猥褻女員工，被判刑１０個月。示意圖／Ingimage
蘇姓老闆猥褻女員工，被判刑１０個月。示意圖／Ingimage

老闆 高雄 猥褻

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