在國小三年級女學生胸部貼「OK繃」 男老師判4年6月確定

擔任台中市某國小三年級班導的黃姓男子，以教導胸部護理課程為由，觸摸女學生胸部並將OK繃貼在女學生胸部上，3名被害人身心受創甚至懼學；最高法院審理，依對未滿14歲女子為強制猥褻罪判黃應執行有期徒刑4年6月確定。

黃擔任某國小三年級班級導師，3名被害人都是黃的學生。檢方指控，2023年某日，黃在任職國小導師班級的教室內，以教導學生胸部護理為由，先徵得2名女學生同意將手伸進其中1人的衣服內撫摸胸部2到3秒，再要求另一人也掀開上衣，重覆一樣的動作。

此外，2023年9月至12月間，黃又在國小一樓的廁所內，將掃殘障廁所的同學趕出，喝令1名女學生與他進入廁所內，黃將廁所門關上，要求女學生把上衣掀起，再以OK繃貼在她的胸部上，校務人員發現報案，黃被法辦。

台中高分院審理時，考量黃在偵查、審理中否認犯行，始終以教育孩子為理由辯解，顯然對未成年人身心侵害的嚴重性沒有正確認知，欠缺悔過及自我檢討，判黃有期徒刑4年6月，黃提上訴，最高法院駁回，黃判刑確定。