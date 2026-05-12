快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

戲曲學院名師長年性侵學生 4生受害士檢依強制性交罪嫌起訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國立台灣戲曲學院教師李菄峻（原名李文勳）有「戲曲王子」美名，遭控涉嫌性侵猥褻多名學生，士林地檢署偵查終結，李利用校內濃厚師徒制文化與教師掌握演出機會的權勢關係，長期對學生犯案，今依強制性交、強制猥褻、乘機性交等罪嫌起訴。

起訴指出，李菄峻曾是該校學生，2007年間起回校任教，明知學生多處於青少年時期，性自主觀念尚未成熟，且戲曲學校長期存在師徒制、學長學弟制文化，學生畏懼教師掌握演出機會與權勢，仍對學生下手。

檢方調查，甲生於2016年至2017年間就讀高二時，與李一同參與大龍峒保安宮演出，因演出結束時間已超過宿舍門禁，李便邀甲生前往內湖租屋處過夜，李趁甲生熟睡時撫摸生殖器，甲生驚醒後立刻撥開，並以棉被包覆身體、翻身側睡躲避，還以手護住下體，但李仍強行將甲生翻正，把手伸入內褲。

另名乙生於2009年間就讀大二時，與李一起至台中出遊，返北後李以時間已晚為由，邀請對方留在內湖租屋處過夜，李趁乙生熟睡時撫摸生殖器，乙生驚醒翻身閃避，李竟進一步脫掉乙生褲子口交。

丙生於2006年至2007年間就讀高二時，因未登記學校宿舍無法住宿，李邀請丙生至內湖租屋處過夜，李趁丙生熟睡，不知或不能抗拒之際，脫掉對方褲子口交。

戊生在校期間，因學校與劇團有建教合作，常留宿劇團宿舍大通舖，李利用職務權威，要求戊生睡在他身旁，並多次趁戊生熟睡時撫摸對方生殖器，戊生驚醒翻身躲避，李仍持續撫摸，甚至直到射精為止。

檢方查出戊生的受害情節不僅於此，2008年8月間，戊生剛上大一的暑假，李男在劇團宿舍內也是趁熟睡時口交性侵，戊生驚醒後直接坐起，試圖向後離開，未料李男竟強抓戊生雙腳，將對方強行拉回平躺姿勢，無視意願繼續口交。

檢方指控，李男多是在學生驚醒並明確表達排拒後，仍不罷手而「升高」犯意，把乘機猥褻轉化為強制性交或強制猥褻，由於多名被害人案發時均是未成年，李男身為成年人故意對少年犯罪，檢方建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，並審酌其為人師表卻滿足一己私慾，造成被害人難以抹滅的創傷，對社會產生極大負面衝擊，應予從重量刑並分論併罰。

國立台灣戲曲學院。圖／國立台灣戲曲學院提供
國立台灣戲曲學院。圖／國立台灣戲曲學院提供

性侵 猥褻

延伸閱讀

男大生租屋處遭電死 屋主竟找不具承裝資格者施作電路均遭判刑

六軍團中尉軍官、退伍上士洩軍官講義給對岸 國安法、貪汙圖利起訴

高價民宿出包！夫妻帳篷裸睡竟遭陌生人拉開闖入 被逮辯稱「想對比房型」

富商竊錄女友性影像砸188萬和解 開庭嗆「我需要偷拍嗎」法官不給緩刑

相關新聞

富商竊錄女友性影像砸188萬和解 開庭嗆「我需要偷拍嗎」法官不給緩刑

家境富裕的楊姓男子使用外型像是充電器的密錄器偷拍女友，女友誤拿想充電，才發現內有記憶卡，裡面有她多段性行為影像，身心受創報警；楊以188萬和解，審理過程還嗆「我們是在包養網認識的、我需要偷拍嗎」，台南地院依無故攝錄他人性影像罪判刑1年。可上訴。

在國小三年級女學生胸部貼「OK繃」 男老師判4年6月確定

擔任台中市某國小三年級班導的黃姓男子，以教導胸部護理課程為由，觸摸女學生胸部並將OK繃貼在女學生胸部上，3名被害人身心受創甚至懼學；最高法院審理，依對未滿14歲女子為強制猥褻罪判黃應執行有期徒刑4年6月確定。

戲曲學院名師長年性侵學生 4生受害士檢依強制性交罪嫌起訴

國立台灣戲曲學院教師李菄峻（原名李文勳）有「戲曲王子」美名，遭控涉嫌性侵、猥褻多名學生，士林地檢署偵查終結，李利用校內濃厚師徒制文化與教師掌握演出機會的權勢關係，長期對學生犯案，今依強制性交、強制猥褻、乘機性交等罪嫌起訴。

無視拒絕狂盯梢近90天！ 高雄男捧花追愛慘吞3個月徒刑

高雄市一名蘇姓男子因瘋狂愛慕一名就讀大學的女子小茹（化名），竟展開長達近3個月的「恐怖追求」。蘇男不僅頻繁在女方的學校、公車站站崗，甚至還帶著花束跑到小茹父母經營的攤位前死守。面對這種令人窒息的盯梢行徑，小茹最終崩潰報警。案件經橋頭地方法院審理，依《跟蹤騷擾防制法》判處蘇男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

奇美護理師量血壓...洗腎病患喊抱抱後環抱摟腰 法院判拘役30日

游姓男子在永康奇美醫院準備接受洗腎，護理師要幫他量血壓，他卻邊喊「要抱抱」邊用左手環抱護理師的腰；護理師不及抗拒嚇到，2秒後才趕緊跑掉，報警處理。台南地院審理時，游否認犯行，辯稱在睡覺不知道有碰到，仍依違反性騷擾防治法判處拘役30日。可上訴。

他懷疑妻子婚外情...衝上錄影「車震」一審無罪 二審逆轉判有罪

李姓男子認為陳姓妻子與張姓鄰居有婚外情，見妻子在農曆過年期間深夜外出，開車尾隨，果然驚見妻子與張在車上發生性行為，立即上前用手機錄影蒐證；嘉義地院一審認為李動機、目的正當合理，判決無罪，台南高分院卻認定李侵犯隱私權，改判罰金5千元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。