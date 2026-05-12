戲曲學院名師長年性侵學生 4生受害士檢依強制性交罪嫌起訴

國立台灣戲曲學院教師李菄峻（原名李文勳）有「戲曲王子」美名，遭控涉嫌性侵、猥褻多名學生，士林地檢署偵查終結，李利用校內濃厚師徒制文化與教師掌握演出機會的權勢關係，長期對學生犯案，今依強制性交、強制猥褻、乘機性交等罪嫌起訴。

起訴指出，李菄峻曾是該校學生，2007年間起回校任教，明知學生多處於青少年時期，性自主觀念尚未成熟，且戲曲學校長期存在師徒制、學長學弟制文化，學生畏懼教師掌握演出機會與權勢，仍對學生下手。

檢方調查，甲生於2016年至2017年間就讀高二時，與李一同參與大龍峒保安宮演出，因演出結束時間已超過宿舍門禁，李便邀甲生前往內湖租屋處過夜，李趁甲生熟睡時撫摸生殖器，甲生驚醒後立刻撥開，並以棉被包覆身體、翻身側睡躲避，還以手護住下體，但李仍強行將甲生翻正，把手伸入內褲。

另名乙生於2009年間就讀大二時，與李一起至台中出遊，返北後李以時間已晚為由，邀請對方留在內湖租屋處過夜，李趁乙生熟睡時撫摸生殖器，乙生驚醒翻身閃避，李竟進一步脫掉乙生褲子口交。

丙生於2006年至2007年間就讀高二時，因未登記學校宿舍無法住宿，李邀請丙生至內湖租屋處過夜，李趁丙生熟睡，不知或不能抗拒之際，脫掉對方褲子口交。

戊生在校期間，因學校與劇團有建教合作，常留宿劇團宿舍大通舖，李利用職務權威，要求戊生睡在他身旁，並多次趁戊生熟睡時撫摸對方生殖器，戊生驚醒翻身躲避，李仍持續撫摸，甚至直到射精為止。

檢方查出戊生的受害情節不僅於此，2008年8月間，戊生剛上大一的暑假，李男在劇團宿舍內也是趁熟睡時口交性侵，戊生驚醒後直接坐起，試圖向後離開，未料李男竟強抓戊生雙腳，將對方強行拉回平躺姿勢，無視意願繼續口交。

檢方指控，李男多是在學生驚醒並明確表達排拒後，仍不罷手而「升高」犯意，把乘機猥褻轉化為強制性交或強制猥褻，由於多名被害人案發時均是未成年，李男身為成年人故意對少年犯罪，檢方建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，並審酌其為人師表卻滿足一己私慾，造成被害人難以抹滅的創傷，對社會產生極大負面衝擊，應予從重量刑並分論併罰。