富商竊錄女友性影像砸188萬和解 開庭嗆「我需要偷拍嗎」法官不給緩刑

家境富裕的楊姓男子使用外型像是充電器的密錄器偷拍女友，女友誤拿想充電，才發現內有記憶卡，裡面有她多段性行為影像，身心受創報警；楊以188萬和解，審理過程還嗆「我們是在包養網認識的、我需要偷拍嗎」，台南地院依無故攝錄他人性影像罪判刑1年。可上訴。

法院痛斥，楊除曲解女子是為貪圖金錢而提出告訴外，更彰顯其歷經偵審程序後，仍抱持著自認為「包養」即能為所欲為迷思，顯見毫無悔意，犯罪後態度欠佳，不宜寬貸；為使楊能確實省思其行為已對他人個人隱私造成嚴重侵害，並破除其對於金錢能解決一切迷思，不予宣告緩刑。

判決書指出，台南市楊姓商人2023年2月3日經由網路認識一名女子，雙方展開交往，楊卻在同年3月起至5月間，多次在南區住處以密錄器攝錄女子性影像及非公開活動；同年6月18日，女子誤認楊購買的移動偵測自動錄影功能攝影機為充電器而取走，打算給相機充電。

女子充不了電，經檢視發現裡面插有記憶卡，查看檔案驚見被偷拍，致電質問楊，隨即報警提告；檢警查看攝影機外觀，發現大小與充電器相似，偵訊時，楊辯稱房內保險箱有鉅額現金、床下有私密物品及重要文件，他購買只是要即時監控財產。

楊供稱，與女子認識不久，才擺放機器加以確保，他不在時雖會透過手機軟體監控女子，但機器說明書未記載有自動錄影功能，他不知道會自動拍攝、儲存影像；台南地檢署將楊依妨害性隱私及不實性影像罪提起公訴，法院審理時，楊改稱事先知道有錄音、錄影功能。

楊辯稱，因說明書未記載，他以為要透過手機才能開啟，不知道原本就會自動錄音、錄影，不知道該機器會感應偵測；辯護人則稱，錄影畫面也拍攝到楊獨處、裸露的畫面，且檔案多數是楊的生活作息，可見楊的用意僅在於防盜、監控而非偷拍。

辯護人主張，女子是以竊盜方式取得攝影機及記憶卡，屬非法取得證據，其提出的影像光碟及錄影畫面截圖為非法取得證據衍生證據，應無證據能力，且女子亦有可能加以剪接、變造。

法院指出，該攝影機實有令人誤認為充電器可能，女子當時根本不知道是攝影機，也不知道有遭竊錄內容，當無起意竊盜動機；且女子察覺有異後隨即致電質問，報警處理，難認其有竊取財物犯意，且影像及記憶卡及送請刑事警察局鑑識，研判尚無發現人為修改影片痕跡。

因此，楊及辯護人主張均非可採，法院認定有證據能力，經檢視2023年3月31日至同年5月28日止的畫面，確認影像包括有女子全裸走動、裸露胸部、僅著內褲、僅穿著上衣、脫睡衣、脫浴袍、裸露背部、被撫摸胸部及下體、親吻、口交、發生性行為、穿睡衣做早餐等。

法院指出，楊辜負女子信任，擅自以具有移動偵測自動錄影功能攝影機竊錄，每次竊錄時間非短、影像內容對於女子個人隱私侵害程度甚鉅，致使女子擔憂檔案外流而恐懼不安，遭受精神上極大痛苦與折磨，嚴重影響其身心狀態，甚至一度尋短獲救，出庭作證時數度哭泣。

法院表示，楊的犯行已在女子內心留下難以抹滅陰影，所幸遭竊錄影像檔並未發現有外流跡象，雖然楊已賠償女子188萬元，女子表示願意不再追究刑事責任，予以從輕量刑及緩刑宣告機會；但楊在調解過程竟稱對方一開始請律師來要錢，「我們是在包養網認識的」、「我需要偷拍嗎」。

楊的辯護人還稱，若再滿足女子更多金錢要求，可以獲得撤回告訴，楊並非無法這麼做，但楊認為無論和解金額多少，他一定要為自己清白捍衛到底；法院審酌，楊否認犯行，飾詞狡辯，耗費司法資源，依犯無故攝錄他人性影像罪，共3罪，各判刑8月、7月、8月，應執行有期徒刑1年，不予宣告緩刑。

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