無視拒絕狂盯梢近90天！ 高雄男捧花追愛慘吞3個月徒刑

高雄一名蘇姓男子因過度愛慕女大生，長達3個月在對方學校、公車站及家人攤位前盯梢騷擾，最終遭女方報警提告。示意圖／ingimage

高雄市一名蘇姓男子因瘋狂愛慕一名就讀大學的女子小茹（化名），竟展開長達近3個月的「恐怖追求」。蘇男不僅頻繁在女方的學校、公車站站崗，甚至還帶著花束跑到小茹父母經營的攤位前死守。面對這種令人窒息的盯梢行徑，小茹最終崩潰報警。案件經橋頭地方法院審理，依《跟蹤騷擾防制法》判處蘇男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容指出，蘇男為了追求小茹，自2025年2月18日起，便開始對她展開密集且長期的跟蹤騷擾。他時常出沒在小茹就讀的大學、常去的超商騎樓以及公車站進行盯梢；只要一看到小茹現身，甚至會刻意對她吹口哨、揮手以引起注意。

儘管小茹對其行為感到極度反感並始終冷漠以對，蘇男卻毫無退意。他後續更變本加厲，直接手捧花束跑到小茹父母做生意的攤位前站崗守候。這種如影隨形的恐怖盯梢持續了將近3個月，直到同年5月24日，蘇男再度徘徊於攤位前遲遲不肯離去，小茹忍無可忍之下，決定向轄區警方報案求助。

警方獲報後傳喚蘇男到案說明，他對自己的盯梢、守候行徑坦承不諱，全案隨後依涉嫌跟蹤騷擾罪，函送橋頭地檢署偵查並遭到起訴。

橋頭地方法院法官審理後認為，蘇男為了滿足一己之私慕，完全無視被害人的意願，反覆實施盯梢、守候等騷擾行為，已嚴重干擾小茹的日常生活與心理狀態，符合《跟蹤騷擾防制法》中所定義的「集合犯」要件。法官考量到蘇男落網後雖坦承犯行，但至今未能與被害人達成和解、取得原諒，最終判處其有期徒刑3個月，如易科罰金需繳納9萬元。全案仍可上訴。