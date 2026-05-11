快訊

川習會前夕…美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億美元對台軍售

密室逃脫扮「吊死鬼」遭勒頸 玩家見掙扎渾然不知：以為是劇情

美伊關係又生變 美股電子盤、台指期夜盤欲振乏力

聽新聞
0:00 / 0:00

無視拒絕狂盯梢近90天！ 高雄男捧花追愛慘吞3個月徒刑

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>一名蘇姓男子因過度愛慕女大生，長達3個月在對方學校、公車站及家人攤位前盯梢騷擾，最終遭女方報警提告。示意圖／ingimage
高雄一名蘇姓男子因過度愛慕女大生，長達3個月在對方學校、公車站及家人攤位前盯梢騷擾，最終遭女方報警提告。示意圖／ingimage

高雄市一名蘇姓男子因瘋狂愛慕一名就讀大學的女子小茹（化名），竟展開長達近3個月的「恐怖追求」。蘇男不僅頻繁在女方的學校、公車站站崗，甚至還帶著花束跑到小茹父母經營的攤位前死守。面對這種令人窒息的盯梢行徑，小茹最終崩潰報警。案件經橋頭地方法院審理，依《跟蹤騷擾防制法》判處蘇男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容指出，蘇男為了追求小茹，自2025年2月18日起，便開始對她展開密集且長期的跟蹤騷擾。他時常出沒在小茹就讀的大學、常去的超商騎樓以及公車站進行盯梢；只要一看到小茹現身，甚至會刻意對她吹口哨、揮手以引起注意。

儘管小茹對其行為感到極度反感並始終冷漠以對，蘇男卻毫無退意。他後續更變本加厲，直接手捧花束跑到小茹父母做生意的攤位前站崗守候。這種如影隨形的恐怖盯梢持續了將近3個月，直到同年5月24日，蘇男再度徘徊於攤位前遲遲不肯離去，小茹忍無可忍之下，決定向轄區警方報案求助。

警方獲報後傳喚蘇男到案說明，他對自己的盯梢、守候行徑坦承不諱，全案隨後依涉嫌跟蹤騷擾罪，函送橋頭地檢署偵查並遭到起訴。

橋頭地方法院法官審理後認為，蘇男為了滿足一己之私慕，完全無視被害人的意願，反覆實施盯梢、守候等騷擾行為，已嚴重干擾小茹的日常生活與心理狀態，符合《跟蹤騷擾防制法》中所定義的「集合犯」要件。法官考量到蘇男落網後雖坦承犯行，但至今未能與被害人達成和解、取得原諒，最終判處其有期徒刑3個月，如易科罰金需繳納9萬元。全案仍可上訴。

高雄 高雄市 超商 騎樓 法律 跟蹤騷擾

延伸閱讀

詐騙吸金逾6千萬！幫派與記帳士設空殼公司洗款 警逮25人送辦

不能易科罰金！保護女兒用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日

宜蘭賓士男載妻毒駕闖紅燈狂飆撞死女老師 檢今起訴最重判10年

慣老公逼「履行同居」妻提告性侵 法官因這關鍵不受理

相關新聞

無視拒絕狂盯梢近90天！ 高雄男捧花追愛慘吞3個月徒刑

高雄市一名蘇姓男子因瘋狂愛慕一名就讀大學的女子小茹（化名），竟展開長達近3個月的「恐怖追求」。蘇男不僅頻繁在女方的學校、公車站站崗，甚至還帶著花束跑到小茹父母經營的攤位前死守。面對這種令人窒息的盯梢行徑，小茹最終崩潰報警。案件經橋頭地方法院審理，依《跟蹤騷擾防制法》判處蘇男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

奇美護理師量血壓...洗腎病患喊抱抱後環抱摟腰 法院判拘役30日

游姓男子在永康奇美醫院準備接受洗腎，護理師要幫他量血壓，他卻邊喊「要抱抱」邊用左手環抱護理師的腰；護理師不及抗拒嚇到，2秒後才趕緊跑掉，報警處理。台南地院審理時，游否認犯行，辯稱在睡覺不知道有碰到，仍依違反性騷擾防治法判處拘役30日。可上訴。

他懷疑妻子婚外情...衝上錄影「車震」一審無罪 二審逆轉判有罪

李姓男子認為陳姓妻子與張姓鄰居有婚外情，見妻子在農曆過年期間深夜外出，開車尾隨，果然驚見妻子與張在車上發生性行為，立即上前用手機錄影蒐證；嘉義地院一審認為李動機、目的正當合理，判決無罪，台南高分院卻認定李侵犯隱私權，改判罰金5千元。可上訴。

傳產老闆婚後一年偷吃...想去越泰嫖妓傳訊友遭妻抓包 法院判賠20萬

台中市張姓傳產老闆與妻才結婚一年，但在2025年間被妻子從其電腦發現，張與友人曾大談要到越南、泰國等地嫖妓的計畫，甚至二度花錢與不詳女子性交易，張妻發現後身心受創，向張求償100萬元，張男辯稱，妻子偷看電腦侵犯隱私，訊息僅是「朋友間裝闊說嘴」，台中地院審結後，認定張男行為已嚴重侵害配偶權，判決其須賠償妻子20萬元 。

台南市立游泳池有攝狼！ 他潛入女生浴室往下偷拍得逞 故技重施被逮

黃姓男子到台南市立游泳池游泳，卻在晚間悄悄潛入女用浴室淋浴間，並持手機由上往下拍攝隔壁女子洗澡的影像得逞；他見對方渾然不覺，食髓知味，隔天再故技重施，遭工作人員發現報警。台南地院審理時，黃承認犯行，依無故攝錄他人性影像罪判刑3月。可上訴。

獨／代課師染指國中女誆拍裸照「先一顆」 圖書館、摩鐵逞欲二審減刑

苗栗縣某國中周姓代課老師在2025年間，利用師生關係，多次誘騙未成年女學生拍攝裸照，甚至帶往旅館發生性行為，偷拍性影像，最後在圖書館猥褻女學生時，遭館員察覺報警逮捕。一審依違反兒少性剝削條例等罪，判周8不得易科罰金部分8年、得易科罰金部分6月。二審近日審結，認定原審適用法條有誤，撤銷原審判決，合併改判不得易科罰金部分6年3月、得易科罰金部分5月，尚未確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。