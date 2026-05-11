奇美護理師量血壓...洗腎病患喊抱抱後環抱摟腰 法院判拘役30日

游姓男子在永康奇美醫院準備接受洗腎，護理師要幫他量血壓，他卻邊喊「要抱抱」邊用左手環抱護理師的腰；護理師不及抗拒嚇到，2秒後才趕緊跑掉，報警處理。台南地院審理時，游否認犯行，辯稱在睡覺不知道有碰到，仍依違反性騷擾防治法判處拘役30日。可上訴。

判決書指出，游姓男子去年11月8日清7時許，在台南市永康區的奇美醫院第一醫療大樓病房內準備接受洗腎，卻趁護理師量測血壓機會，用手摟抱腰部，性騷擾得逞；護理師向黃姓主護理師求助，黃女報警處理，游矢口否認犯行，辯稱當時在睡覺，睡醒就說碰到她。

游聲稱，他24小時沒有睡覺，準備洗腎，不知道有碰到對方；護理師則證稱，游的左手洗腎禁治療，血壓只能量右手，她將手跨過游的身體要量測右手血壓，把壓脈帶放在游的右手時，游抓住她的左手，並以左手從她後方將腰環抱住，整個左手靠住她的腰，持續約2秒。

護理師表示，當時嚇到愣了一下，才趕緊逃走，這一切是突然發生，來不及抗拒；游在抱她時，還一直說要抱抱，抱完血壓就會比較好，她跟黃姓主護理師說不敢再去量血壓，怕被騷擾。黃女則證稱，游抓住同事左手時，同事詢問「你是擔心壓脈帶會爆掉嗎」，游沒有回答。

黃女表示，隨後游就用左手摟住同事的腰，還說「要抱抱」，游的意識清醒；當天她告知游「你早上要洗腎」，游回他知道，並說「好」。黃女說，同事因被騷擾，後來由她為游量血壓，游仍稱「要抱抱」，她叫游不要亂動，並壓住游另一隻手，完成後就去跟醫院小組長講。

法院認為，護理師與游姓男子並無故舊恩怨，難認有誣攀游涉犯性騷擾罪動機；護理師與黃姓主護理師的證述相符，並無瑕疵，且與其他客觀情狀相符，可證所言並非虛妄，且依據黃女證述，游是清醒、有意識的，黃女亦無誣告游的理由，證述亦可採信。

法院指出，游是病人，與護理師並無私誼，當知應尊重其身體自主權利；游隨意摟腰已引起護理師強烈負面感受，其所為短暫性摟腰行為，顯已破壞護理師身體隱私處不受干擾平和狀態，屬性騷擾意圖甚明。游的辯解為臨訟飾卸之詞，尚無可採，其犯行堪以認定，應依法論科。

法院審酌，游為逞一己私慾，乘護理師不及抗拒之際性騷擾，造成其情緒壓力及心理陰影；考量游犯後始終否認犯行，未能正視己非、犯後態度非佳，兼衡犯罪動機、目的、手段，家庭經濟、智識程度等，依犯性騷擾防治法性騷擾罪，判處拘役30日。