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傳產老闆婚後一年偷吃...想去越泰嫖妓傳訊友遭妻抓包 法院判賠20萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓傳產老闆與妻才結婚一年，但在2025年間被妻子從其電腦發現，張與友人曾大談要到越南、泰國等地嫖妓的計畫，甚至二度花錢與不詳女子性交易，張妻發現後身心受創，向張求償100萬元，張男辯稱，妻子偷看電腦侵犯隱私，訊息僅是「朋友間裝闊說嘴」，台中地院審結後，認定張男行為已嚴重侵害配偶權，判決其須賠償妻子20萬元 。

判決指出，張姓傳產業者與妻子在2024年結婚、育有一名女子，但張妻透過張使用的電腦發現，張曾在2025年4月間，兩度背著她，在台中益民商圈，與不詳女子發生性交易。

張妻控訴，還在丈夫手機中發現他與友人的對話，內容詳細提及計畫前往越南、泰國等地嫖妓的細節，主張其配偶身分法益，受到重大侵害，具狀求償精神撫慰金100萬元。

台中地院審理時，張男主張，該電腦放置於其個人單獨使用的書房，妻子平常幾乎不會進入，卻未經同意擅自翻拍通訊軟體對話，已嚴重侵害其隱私權與人格權，認為該對話截圖屬違法取得的證據，應予禁止使用。

張男也說，除兩次性交易外，其餘對話僅是社交時「朋友間彼此裝闊、說嘴」，內容多有誇大不實 ，與妻子交往一個月，就因懷孕倉促結婚，感情基礎薄弱，妻子常以冷漠態度對待並要求分房，兩人實際共同生活僅約一年，損害程度應較輕 。

台中地院審理時，法官根據相關事證，確認張男有在2025年4月間，有兩次與不詳女子進行性交易的客觀事實，認定張男侵害配偶權，審酌張妻是碩士學歷、月薪收入有9萬元等情狀後，判張男得賠妻子20萬元，仍可上訴。

台中市張姓男子涉與女子性交易，遭妻子發現後求償百萬，台中地院判賠20萬元。示意圖／Ingimage
台中市張姓男子涉與女子性交易，遭妻子發現後求償百萬，台中地院判賠20萬元。示意圖／Ingimage

台中市 性交易 越南

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