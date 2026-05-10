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台南市立游泳池有攝狼！ 他潛入女生浴室往下偷拍得逞 故技重施被逮

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓男子到台南市立游泳池游泳，卻在晚間悄悄潛入女用浴室淋浴間，並持手機由上往下拍攝隔壁女子洗澡的影像得逞；他見對方渾然不覺，食髓知味，隔天再故技重施，遭工作人員發現報警。台南地院審理時，黃承認犯行，依無故攝錄他人性影像罪判刑3月。可上訴。

判決書引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，黃姓男子去年7月17日晚間8時許，偷偷潛入台南市南區健康路一段上的台南市立游泳池女用淋浴間，並趁隔壁一名成年女子洗澡時，使用iPhone手機由上往下拍攝女子裸露身體等影像；黃得手後，食髓知味，隔天再故技重施。

黃在隔天晚間7時59分，再潛入女用淋浴間準備拍攝另一名女子性影像，被泳池江姓女工作人員察覺有異，通知櫃台人員報警處理；偵訊時，黃承認犯行，警方循現場監視器畫面找到被他偷拍得手的被害人，並在黃的手機勘驗出偷拍影像，檢方認定黃涉犯無故攝錄他人性影像罪。

法院審理時，黃承認犯行，審酌黃為滿足私慾，無故以手機攝錄被害人性影像，侵害其隱私，對其心理造成傷害，所為實有不該；兼衡黃犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況等，依妨害性隱私及不實性影像之未經他人同意無故攝錄他人性影像罪，判刑3月。

黃姓男子到台南市立游泳池游泳，卻在晚間悄悄潛入女用浴室淋浴間，並持手機由上往下拍攝隔壁女子洗澡的性影像得逞。記者袁志豪／攝影
黃姓男子到台南市立游泳池游泳，卻在晚間悄悄潛入女用浴室淋浴間，並持手機由上往下拍攝隔壁女子洗澡的性影像得逞。記者袁志豪／攝影

游泳池 偷拍 台南

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