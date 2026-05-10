獨／代課師染指國中女誆拍裸照「先一顆」 圖書館、摩鐵逞欲二審減刑

苗栗縣某國中周姓代課老師在2025年間，利用師生關係，多次誘騙未成年女學生拍攝裸照，甚至帶往旅館發生性行為，偷拍性影像，最後在圖書館猥褻女學生時，遭館員察覺報警逮捕。一審依違反兒少性剝削條例等罪，判周8不得易科罰金部分8年、得易科罰金部分6月。二審近日審結，認定原審適用法條有誤，撤銷原審判決，合併改判不得易科罰金部分6年3月、得易科罰金部分5月，尚未確定。

判決指出，周姓男子在2025年間在苗栗縣某國中擔任代課老師，明知就讀該校的少女未滿15歲，同年5月起，透過LINE傳送「現在想要看嘛」、「想看你」、「先一顆」、「左邊的那顆也一起來」等語，引誘女學生自拍裸露胸部、下體的影像回傳，將影像存在個人手機中。

周男不僅透過網路引誘，還數度將女學生帶至當地旅社，除拍攝女學生裸照外，還分別在女學生未滿14歲、滿14歲後，兩度與其發生性行為，2025年7月5日，周男與女學生在旅館發生性行為時，還在未告知的情況下，私自用手機偷拍過程。

2025年7月間，周男兩度在圖書館內，伸手撫摸女學生的胸部，因舉止遭圖書館人員察覺有異、報警處理。

警方到場後當場扣押周男手機，持搜索票前往其住處，查扣多支存有性影像的犯案手機。

苗栗地院審理時，法官痛斥周男身為國中教師，未盡保護教導之責，反為滿足私慾侵害女學生身心健康與隱私，考量其最終坦承犯行，一審依引誘拍攝性影像、與未成年性交等5罪，判刑8年，此部分不得易科，另猥褻2罪，判刑6月，可易科。

全案上訴台中高分院後，合議庭審酌原審適用法條有誤，改依違反少性剝削等罪，改判6年3月，另涉對少年猥褻等得易科罰金部分，合併應執行有期徒刑5月，可易科，尚未確定。