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同居人化身狼！趁熟睡猥褻女友12歲女兒...二審判3年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在2023年4月間，趁帶著女友及女友2名未成年女兒，返回屏東老家掃墓時，趁母女3人熟睡，強行掰開同床、年僅12歲的女友長女雙腿，以頭部、手部猥褻其下體與大腿內側，導致少女身心受創，甚至自殘，一審依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判刑3年10月。張男以被害人供述不一、已全額付清和解金為由，提起上訴，二審審結，認定原審量刑妥適，駁回上訴。

判決指出，張姓男子與同居女友，共同撫養女友與前夫所生、年僅12歲的女兒（後稱A女），以及兩人所生的一名幼女。2023年4月5日清晨某時許，張男帶著母女3人返回屏東縣鹽埔鄉老家過夜，母女3人同睡在2樓房間的一張床上，張男趁3人熟睡之際潛入房間，強行打開A女雙腿，將頭部往A女下體磨蹭。

張男在過程中不顧A女扭動身體抗拒，仍執意撫摸其臀部及大腿內側，直到A女搖喚熟睡的母親，張男才罷手離開。

同年9月間，學校生教組長發現A女手臂有自殘傷痕，經主動關心並轉介輔導老師後，A女才在情緒崩潰中哭訴遭猥褻經過，犯行因此曝光，張男被依強制猥褻罪起訴。

台中地院審理時，考量張男身為同居長輩，不知以身作則，為逞一時色欲，戕害未成年少女身心，考量張男雖與家屬以10萬元達成調解，但犯後始終飾詞否認犯行，態度惡劣實不宜輕縱，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判刑3年10月。

張男認為A女對母親當時有無醒來的供述前後不一，主張證詞矛盾，且他在案件審理期間，已將10萬元和解金全數付清，主張原審量刑過重。

台中高分院審酌，被害少女遭受侵害的核心事實前後一致，細微歧異不影響真實性，且少女陳述時呈現創傷反應，足證確有其事。

一審在量刑時已將調解因素充分納入考量，張男本就有依約給付的義務，不能以此作為從輕量刑的依據，原審無濫權，或違反比例原則，因張男始終否認犯罪，上訴無理由，駁回上訴，尚未確定。

台中市張姓男子涉性侵同居女友的未成年女兒，台中高分院近日駁回上訴。示意圖／Ingimage
台中市張姓男子涉性侵同居女友的未成年女兒，台中高分院近日駁回上訴。示意圖／Ingimage

猥褻 台中市 被害人

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