醫美偷拍疑雲延燒…聖宜診所遭搜索 聲明稱「消費者同意錄音錄影」

醫美診所針孔偷拍疑雲延燒，聖宜診所台北站前店遭爆疑在診間裝設攝影機偷拍，北市警獲報並搜索，衛生局將協助偵辦。聖宜醫美集團今聲明，開業以來均恪遵法律規定，並維護消費者權益，集團經得起檢驗，也強調療程前均取得消費者書面同意療程期間錄音錄影。

聖宜診所今在臉書表示，「近期關於醫美環境的討論，引起許多人的關心與不安，我們非常理解，也始終重視每一位前來診所的您。針對目前網路上的諸多言論與揣測，為了讓相關事實能更清楚、客觀地被釐清，我們已委請常年法律顧問揚鼎國際法律事務所姜智揚律師主動向警方說明與協助，希望透過正式程序，讓外界能在更完整的資訊下更理解情況。」

律師代聖宜醫美集團發表聲明，近日愛爾麗集團的偷拍案件甚囂塵上，部分消費者也關心聖宜醫美集團為消費者進行醫療行為時是否有進行錄影錄音？

聲明說，經查，聖宜醫美集團為避免未來可能發生的醫糾、保障診所與消費者的權益，謹遵循個人資料保護法第19條第1項第5款與衛福部頒佈的門診醫療隱私維護規範第2條第2項後段，在每一位消費者進行療程前，均取得每一位消費者明確的書面同意後，方在療程進行期間錄音錄影。

聲明提到，聖宜醫美集團所有療程的同意書均有載明「為保障治療完整性及雙方之權益，本人同意診所於療程中全程錄音、錄影，並同意診所將前揭錄音、錄影作為療程後續追蹤之用，診所應徵得本人同意後，始得將前揭錄音、錄影作為其他用途。診所應善盡保密及保管之義務，絕不將前揭錄音、錄影任意外洩，並於療程結束保存一個月。同意並簽名：＿」。

聲明指出，為確認消費者均清楚知悉上開內容，特別於該同意條款下方設一空白簽名欄位，讓消費者簽名確認，而非僅於療程同意書文末簽名，確實維護消費者的隱私權。

聲明說，近日因愛爾麗集團偷拍案件，讓部分消費者惴惴不安，而 請求聖宜醫美集團刪除療程進行期間的錄音錄影，聖宜醫美集團謹依個人資料保護法第11條第3項之規定刪除全部的錄音錄影，惟保留影像的log紀錄（後台紀錄），供執法單位查驗，以符法制。

北市衛生局醫事科長吳岱穎表示，聖宜診所在北市有台北站前店、台北忠孝店共2家分店；衛生局今天中午接獲警方通報，後續將配合偵辦。根據衛福部「醫療機構醫療隱私維護規範」，如需錄音或錄影，需醫病雙方充分知情同意，最好要有書面同意，且醫療機構有具體確保病人隱私的設施。

聖宜診所台北站前店遭爆疑在診間裝設攝影機偷拍，聖宜醫美集團今發聲明。圖／取自臉書「聖宜診所 SaintEir Clinic」

有被害者在Threads上爆料，從2023年開始在聖宜診所站前店做私密處除毛，看到他們的官方聲明說「都有事前告知、有加註條款」，衝到現場對質，發現真相根本不是這樣。記者翁至成／翻攝