少女隱忍10多年揭國中田徑教練涉性侵 南市教育局：已終身解聘

台南某國中53歲田徑隊教練多年前趁平日訓練、外出比賽時，與女學生獨處在運動器材室或殘障廁所等處，涉對非禮女學生與性侵，有受害者隱忍多年後在社群發聲後，檢警追出4名女學生於就學期間受害。示意圖／AI生成 吳銘書

台南某國中53歲田徑隊教練多年前趁平日訓練、外出比賽時，與女學生獨處在運動器材室或殘障廁所等處，涉對非禮女學生與性侵，有受害者隱忍多年後在社群發聲後，檢警追出4名女學生於就學期間受害，南檢今依涉強制猥褻、強制性交罪共15罪起訴，建請法官從重量刑。

台南市政府教育局表示，本案學校於2024年接獲畢業學生反映，就學期間疑遭該名田徑教練性騷擾及侵害後，立即依性別平等教育法啟動校安通報、社政通報、性平調查及相關清查程序。

經學校針對相關年度學生進行問卷清查，共發放239份問卷，統計確認有4名學生反映曾受侵害；後續經性平程序調查認定，已對翁姓教練作成終身解聘的實體處理結果。教育局並於2025年1月10日將調查報告完整函送社會局，並主動通報地檢署依法偵辦。

教育局重申，對任何教育人員，包括教練、師長或在校園工作人員，只要有侵害學生身心安全之行為，市府一律會以零容忍的態度查處並嚴懲，以守護學生的安全為首要，後續將持續督導學校落實性平事件的通報、調查、被害人保護與輔導支持，並全力配合司法偵辦，嚴懲不法。

檢方起訴，該名國中田徑隊教練為滿足個人私慾，竟違反少女意願，於2006年至2018年間，趁平日訓練、外出比賽時，利用或創造各種獨處機會，在放置運動器材處所、體育場殘障廁所、外縣市移地訓練或比賽留宿處，甚至駕車在路邊等地點，對4名少女共計4次強制猥褻、11次強制性交。

檢方指出，其中1受害者隱忍傷痛多年於ME TOO浪潮時，曾將自身遭受性侵害經過PO文，又於前年間偶遇同為該校畢業學妹，聊天後知悉也有其他田徑隊隊員疑似遭教練強制猥褻或強制性交，再次透過社群發文描述自身受害遭遇。