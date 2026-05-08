「阡日咖啡」老闆偷拍近10年...NG也不放過 至少20人受害遭士檢起訴

北市大同區赤峰街知名文青咖啡店「阡日咖啡」負責人徐維隆，長期利用偽裝成罐狀芳香劑、電動刮鬍刀外型的微型攝影機，偷拍女性如廁、洗澡和更衣畫面，時間跨度長達9年，至少20人受害。士林地檢署近日偵結，依妨害性隱私、妨害秘密等罪嫌提起公訴，並建請法院將41罪分論併罰。

起訴指出，徐男涉嫌在阡日咖啡店內廁所、三重租屋處，以及高雄、花蓮、台東等地民宿偷拍女性隱私畫面，除了國內，甚至與女性友人在日本、韓國出遊期間也犯案，總計國內17人、國外3人受害。

徐男性格惡劣，從檢警查扣證物指出，他最早2016年4月就開始犯案，先在自己的三重租屋處偷拍多名女子洗澡裸體畫面，接著自2019年5月開始在「阡日咖啡」偷拍多名女子如廁畫面。

徐男得逞後，還會對偷拍影像「分門別類」，以被害人暱稱、角度與內容等方式命名檔名，包括「廁所正面」、「廁所側面」、「洗澡」、「更衣」等，甚至出現「NG」字樣。

另外，徐男在2024、2025年跟女性友人至日本東京、南韓首爾旅遊時，也偷拍對方洗澡裸體畫面，返台後再將檔案備份至Google Drive雲端硬碟、iPhone 16、iPad Air5、ASUS筆電及多張記憶卡內保存。檢警在2025年6月5日發動搜索，當場查獲上述設備和電磁資料。

徐男的犯行時間橫跨9年，雖然部分犯行發生在2023年刑法妨害性隱私罪公布施行前，但檢方指出，徐男的行為並未因時間經過而中斷，而是持續延伸至新法施行之後，並在修法後持續偷拍、重製與備份，因此部分適用舊法妨害秘密罪，其餘適用新法無故攝錄性影像罪、無故重製性影像罪，依法起訴。

檢方在卷宗內詳列徐男行為涉犯41罪，建請法院審酌「犯意各別，行為互殊」，且各次行為之對象、時間均有明顯區隔，分論併罰，並沒收所有犯罪設備和載體。