雲林某高職足球教練涉猥褻女學生 強吻、強抱長達5年

雲林縣某高職傳出有足球教練涉嫌猥褻女學生，有女學生指控，教練從國中開始多次對她做出擁抱、親吻等肢體動作，時間長達5年，她因害怕不敢說，甚至為此做惡夢，直到日前其他教練在集訓前性平教育，她才意識到這是不對的行為，且有另名國中同學也曾有相似遭遇，憂心有更多人受害，決定勇敢舉報，該名教練目前仍在校任職，校方表示，接獲舉報後，已立案調查。

受害女學生今在兩名教練陪同下出面舉報，她表示，因為熱愛足球，國中一年級時加入學校足球隊，因早上要很早到校練習，教練協助接送，教練常在車上牽她的手、摳手心，還會強抱她，若單獨相處時，還會正面雙手環抱她、親吻臉頰，甚至能感受到教練的生殖器有反應。

女學生表示，她當時嚇到不知所措，疑惑「這是正常的嗎？」「教練是不是對每個球員都這樣？」因為當時懵懂，無法辨識教練的行為對錯，且教練很關心大家，又曾說過，「如果背叛他的話，就要在足球界封殺」，所以只能一直將此事放在心上。

升上高職後，教練也在同校任教，仍多次對她做出強抱、強吻等動作，甚至常傳訊息要約她出遊，但她並未答應。直到4月初參加賽事集訓，聽到其他教練的性平教育宣導提到的不適行為，學校教練都對她做過，課後便告知來宣導的教練此事，該名老師認為學校教練行為已涉及性騷，鼓勵學生應盡快向學校舉報。

女學生表示，她跟國中時期的隊員談論此事，才發現教練曾在女兒也在場時對同學做出擁抱的動作，導致該同學至今不敢與異性交往，她憂心有更多學妹受害，4月初已向班導師舉報。

該名教練同時擔任雲林縣足球委員會的幹部，女學生表示，向學校舉報後，擔心會再碰到教練，也不敢參加縣內及全國賽事，甚至多次做惡夢，就連在參加統測大考前一晚，還夢到教練在大家面前抱住她，學校已經為她安排諮商課程。

涉嫌性騷的足球教練同時兼任校內體育代課老師，校方表示，接獲舉辦後已立案展開調查，日前召開教評會，調查期間先將該教練調離女學生班級，避免雙方接觸，目前該案仍在調查中。