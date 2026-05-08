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4名少女隱忍10多年…台南國中狼教練被訴 檢建請從重量刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某國中53歲翁姓田徑隊教練多年前趁平日訓練、外出比賽時，與女學生獨處在運動器材室或殘障廁所等處，涉對女學生舌吻、摸胸或強制性交，有受害者隱忍多年後在社群發聲後，檢警追出4女於就學期間受害，南檢今依涉強制猥褻、強制性交罪共15罪起訴，建請法官從重量刑。

檢方起訴，翁為國中田徑隊教練，為滿足個人私慾，竟違反少女意願，於2006年至2018年間，趁平日訓練、外出比賽時，利用或創造各種獨處機會，在放置運動器材處所、體育場殘障廁所、外縣市移地訓練或比賽留宿處，甚至駕車在路邊等地點，共計對4名少女，共計4次強制猥褻、11次強制性交。而4名少女現已25歲至33歲不等。

據調查，翁於2006年9月至年底間某日，在司令台下方田徑隊放置器材處，見少女為最後搬器材者，關燈鎖門後，強行舌吻、觸碰胸部，強拉她觸碰自己生殖器；隔年1月27日至2月16日間某日，在移地訓練所留宿某香客大樓房間內，強迫為他口交並強制性交。

2007年4月全國中等學校運動會間某日，以載她去麥當勞購餐為由，駕車載她至汽車旅館強制性交；甚至利用隊員各自進行重量訓練之際，在體育場殘障廁所內，以襪子塞入其口中強制性交。

檢方指出，其中1受害者隱忍傷痛多年於ME TOO浪潮時，曾將自身遭受性侵害經過PO文，又於前年間偶遇同為該校畢業學妹，聊天後知悉也有其他田徑隊隊員疑似遭翁強制猥褻或強制性交，再次透過社群發文描述自身受害遭遇。

因此，校方啟動性別平等教育委員會調查，檢警進而循線偵辦。盡管案發10、20年前事，許多事證不復存在，線索也有限，檢警團隊仍不放棄，持續耐心詢問被害人及相關證人，加以交互比對，還原建構犯罪事實。

檢方起訴，認他犯對於未滿14歲女子強制猥褻1次、成年人故意對少年強制性交11次、成年人故意對少年強制猥褻3次。

檢方指出，翁長時間利用擔任國中田徑隊教練機會，對數名單純、聽從教練指導、不敢反抗或求救少女強制猥褻及強制性交，殘害少女人格、身心健全發展甚鉅，足以影響被害人一生，嚴重違背師長應有職業道德，以及徹底破壞家長、學生對教練信任。因犯罪時間長、被害人數多、犯罪態樣也屬嚴重，惡性重大，請法院從重量刑。

檢方指出，翁長時間利用擔任國中田徑隊教練機會，對數名單純、聽從教練指導、不敢反抗或求救少女強制猥褻及強制性交，因犯罪時間長、被害人數多、犯罪態樣也屬嚴重，惡性重大，請法院從重量刑。圖／本報資料照片
檢方指出，翁長時間利用擔任國中田徑隊教練機會，對數名單純、聽從教練指導、不敢反抗或求救少女強制猥褻及強制性交，因犯罪時間長、被害人數多、犯罪態樣也屬嚴重，惡性重大，請法院從重量刑。圖／本報資料照片

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