黃子佼和解免關 王至德：拿到緩刑不意外 這就是金錢的力量

藝人黃子佼與37名被害人和解並賠償完畢，最高法院昨依個資保法判黃1年6月徒刑，緩刑4年，不用入監。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，「拿到緩刑一點也不意外，這就是金錢的力量」。

黃子佼不用關，王至德說，是因為拿到緩刑，「可以拿到緩刑，是因為他跟每一個被害人和解而且認罪，這是實務上緩刑的標配」。

王至德表示，黃子佼拿到緩刑，一點也不意外，「除非法官很討厭你，或是你真的罪大惡極」，不過罪大惡極的罪通常也不能緩刑，這就是金錢的力量。不另一方面來說，受害人如果遇到根本沒錢的被告，可能連和解金、賠償金都拿不到，所以也不知道該怎麼評價黃子佼不用關的這件事了。

有網友說，「因為還有太多被害人沒出來，這種罪真的很可惡，讓人不想再面對了」。王至德表示，「再多的被害人出來，都會被他和解掉的」。