老公入獄...少婦帶2幼子投靠夫家 色公公竟2度硬上害懷孕

彰化1名老翁因兒子入獄，同住媳婦和2名孫子平時靠他經濟援助，趁對方不敢反抗下2度性侵害她懷孕，犯後還全否認，甚至反控媳婦外遇才大肚子，媳婦則在審理期間死亡；法院審酌，老翁罔顧人倫、惡性非輕，一、二審都依2個利用權勢性交罪判他1年6月，可上訴。

檢警調查，女子2017年婚後和先生、公公同住，因其本身無工作收入，先生2018年又入獄服刑，她和2名幼子日常生活開銷全仰賴公公協助。

未料公公竟罔顧人倫，2022年2月利用媳婦受他經濟扶助而隱忍、屈從下，對她性侵得逞，後來女子發現因此懷孕，並到婦產科手術；同年10月間，公公再次獸性大發對她強吻、舔胸、摸下體及指侵，女子忍無可忍提告。

彰化地院一審時，公公矢口否認，辯稱沒有性侵媳婦，家裡還有其他人，媳婦可以大叫讓他人知道，還稱媳婦會懷孕是她外遇，自己才陪她去手術，更反控媳婦會告他，是因為自己阻止她和其他男人約會。

女子證稱，公公趁家裡沒人時性侵她，自己老公在服刑卻遭公公侵犯而懷孕；其先生證稱，妻子來探監時說公公對她毛手毛腳、摸胸，後來探監時表情怪怪的、很不開心，逼問下才說遭公公性侵，後來妻子都沒還，父親2023年去接見時，告知妻子已死亡。

一審發現，女子因情緒不穩有多次就醫紀錄，友人也表示她狀況不佳，多次陪同就醫；社工也說，女子考量沒經濟能力，回娘家也不方便，認為住在夫家才有辦法生活下去，初期不太願意提告。

一審審酌，公公2度侵害媳婦，其中一次造成她懷孕，釀其身心受創，惡性不輕，依2個利用權勢性交罪判他1年、1年，應執行1年6月。

公公不服上訴，仍否認辯稱，媳婦和他人交往才懷孕，怕她肚子大起來左鄰右社會講話，才陪媳婦去婦產科。

台中高分院二審依證詞、相關證詞等，認為公公罪證明確，一審認事用法無違誤、量刑妥適，駁回上訴。