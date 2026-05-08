黃子佼和解免關 吹哨者：法律保護壞人、犯錯都是可教化

藝人黃子佼性影像案，他與37名被害人和解並賠償完畢，最高法院昨依個資保法判黃1年6月徒刑，緩刑4年，服180小時義務勞務，並參加3場次法治教育確定，不用入監。對此，吹哨者Zofia在臉書以黑底白字表達2點看法，痛陳「法律保護壞人，犯錯都是可教化」。

Zofia表示，她看到新聞，「請大家都更加重視兒童隱私，更加重視家中孩童的交友狀況，法律保護壞人，犯錯都是可教化」。

「說我不害怕是騙人的」，Zofia表示，她就算不在台灣，每天都還是會把門鎖好，她的鄰居是警察，門口都有監視器。她之後回台探親，也會更加謹慎，不曝光足跡。「我很幸福，不會做傻事，我小孩還很小，我要看他們長大」。

其他網友表示，「我不能理解免坐牢這件事，根本荒謬，根本鬧劇」、「這世界已經變成我不能理解的樣子」、「竟然有人說他沒工作就是懲罰了」、「妳很勇敢了」、「真是很荒謬，看了也很傻眼」、「只能靠我們家長們自己了」、「抱緊妳，妳很勇敢、非常勇敢！惡人自有天收」、「台灣法律只會保護壞人，但基本上全民都會幫你監督他，不要擔心！加油」。

藝人黃子佼案吹哨者Zofia，在臉書以黑底白字表達看法，「法律保護壞人，犯錯都是可教化」。圖／取自臉書