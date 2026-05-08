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外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年
外交官陳家彥10年前在飯店長官休息房，趁女下屬報告專案時，伸手摟腰、抱至床上壓制，還擋在房門前阻撓對方離去，監察院通過彈劾陳，移送審理，懲戒法院今判決陳撤職，並停止任用2年，可上訴。
監察院指出，陳家彥2016年利用公務上權勢及機會，在駐點飯店的長官休息房，趁女下屬報告專案規畫時，突然伸出雙手抱住女方腰部，女方不斷地告訴陳「這樣不行」、「不對」，陳仍沒也罷手。
陳家彥用力抱起女下屬放到床緣，並用身體壓在對方身上，讓女方感到害到，「至今還會想到陳的汗臭味」，陳事後還擋在房門口，不讓女下屬離去，陳的行為具有性意味，令被害人有不舒服、恐懼、痛苦等感受，同時已造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，嚴重影響女方的人格尊嚴。
陳家彥否認性騷擾，供稱女下屬平時表現不佳，而案發當日在客房內指正對方工作態度的口吻較為嚴厲，女下屬見討好不成就自行離去，且當時隔壁房間還有其他女性同仁，他的房間緊鄰電梯口，若有風吹草動可以輕易使公眾周知，可見女方主張性騷擾，是無中生有，絕非事實。
監察院認為，外交部性騷擾申訴評議委員會也決議性騷擾成立，但外交部未給予陳家彥任何行政懲處，陳的行為不僅侵犯女下屬人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員的聲譽及形象，違反公務員服務法規定，情節重大，認為有懲戒必要，通過彈劾移送懲戒法院審理。
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