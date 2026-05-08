聽新聞
0:00 / 0:00

黃子佼持2341部少年性影像 賠償37名被害人 和解免關

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

藝人<a href='/search/tagging/2/黃子佼' rel='黃子佼' data-rel='/2/102190' class='tag'><strong>黃子佼</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼在創意私房購買、下載二三四一部少年性影像，犯後與卅七名被害人和解並賠償完畢，最高法院昨依個人資料保護法判黃一年六月徒刑，宣告緩刑四年，服一百八十小時義務勞務，並參加三場次法治教育定讞，黃確定不用入監。

黃子佼二○一四年二月十二日起註冊為創意私房會員，購買含兒少裸露胸部、性器官及性交的影像，再下載儲存在硬碟中。一審認定黃購買性影像數量為二二五九部，有卅五名被害人，考量黃未與被害人和解，判他八月徒刑，併科罰金十萬元。

檢方另查獲黃持有其他未成年人性影像，於二審併案審理。黃曾落淚表示因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，稱自己懂得被害人的痛，並積極與被害人談和解，於二審宣判前一日發聲明道歉，稱已與卅七人和解。黃表示，「若沒有下載就沒有人會供給」，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。

黃子佼坦承持有兒少性影像，但否認違反個資法，二審認定黃持有二三四一部性影像、受害人增為卅七人，性影像檔案中有各被害人的真實姓名、工作地點、生活照、社群帳號、臉部特徵等，使取得者可以識別被害人身分，黃確實違反個資法。

二審認為黃為一己私慾，主動成為創意私房會員，購買、下載、儲存性影像，被害人數和檔案眾多，有害兒少身心健全發展，但考量黃沒有前科，與被害人成立和解、賠償損失，有彌補損害的真意和具體作為。卅七名被害人同意給予黃緩刑。

檢察官和黃子佼均上訴至第三審。最高法院認為二審認事用法無違誤，諭知附條件緩刑妥適，檢方爭執緩刑不當、黃子佼主張判決論罪違法，都不符上訴規定，駁回確定。

黃子佼 創意私房 硬碟

延伸閱讀

大膽！警員派出所偷拍主管女兒如廁...還辯不知對方年紀 二審加重判刑

書記官偷拍21女...還侵占贓物、拷貝私密影像 開庭稱「想賠償士檢」

金馬獎導演遭控「撿屍」性侵女子 堅稱兩人合意二審仍獲判無罪

麻醉醫師是狼！女病患腸胃鏡麻醉未退 他伸手摸下體二審仍判1年2月

相關新聞

黃子佼持2341部少年性影像 賠償37名被害人 和解免關

藝人黃子佼在創意私房購買、下載二三四一部少年性影像，犯後與卅七名被害人和解並賠償完畢，最高法院昨依個人資料保護法判黃一年六月徒刑，宣告緩刑四年，服一百八十小時義務勞務，並參加三場次法治教育定讞，黃確定

書記官偷拍21女...還侵占贓物、拷貝私密影像 開庭稱「想賠償士檢」

士林地檢署前書記官林顥倫因偷拍多名女性如廁被判刑3年6月定讞，入監服刑中；他另趁管理贓物庫的機會，侵占手機、針孔攝影機等贓證物，還複製刑案偷拍影像，一審依侵占公有財物、違反貪汙治罪條例等判刑5年。案件

不用入獄！黃子佼持有2341部性影像...賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判8月徒刑，併科罰金10萬元，二審因黃與37名被害人達成和解並賠償完畢，改依違反個人資料保護法判1年6月徒刑，緩刑

國小狼師「明知女學生被父性侵」 竟要女童也為他口交 法官重判15年

彰化縣一名國小黃姓狼師2015年擔任班導時，發現班上13歲女學生曾被父親性侵，他竟也將女學生誘至圖書室，要女童幫他口交，還拍下女童胸部，彰化地方法院原判刑10 年，後又發現新事證，檢察官聲請再審，法院

漁工基隆彩色屋偷拍妙齡女遊客裙下風光！正義哥蒐證錄影

張姓漁工去年5月在基隆網紅熱門景點「彩色屋」對面觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光，女遊客渾然不知，在餐廳用餐廖姓「正義哥」發現後，錄下偷拍過程並報警逮人。基隆地院將張男依無故攝錄

麻醉醫師是狼！女病患腸胃鏡麻醉未退 他伸手摸下體二審仍判1年2月

台北醫學大學附設醫院麻醉醫師林朝順，趁女病患在恢復室麻醉未完全消退，伸手觸摸下體，一審依乘機猥褻罪判刑1年2月；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，林仍判1年2月徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。