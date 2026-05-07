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書記官偷拍21女...還侵占贓物、拷貝私密影像 開庭稱「想賠償士檢」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

士林地檢署前書記官林顥倫因偷拍多名女性如廁被判刑3年6月定讞，入監服刑中；他另趁管理贓物庫的機會，侵占手機、針孔攝影機等贓證物，還複製刑案偷拍影像，一審依侵占公有財物、違反貪汙治罪條例等判刑5年。案件上訴，台灣高等法院今開庭，林委任律師聲請函詢士檢「賠償方式」，但法官、公訴檢察官皆認為不可行。

林顥倫2013年起在士林地檢署擔任書記官，並自2021年3月13日擔任贓物庫書記官，負責收受、管理、發還、銷毀贓證物等工作；他明知贓證物在案件確定後應依檢方命令處分，卻將應該銷毀的妨害秘密案贓證物，包含手機、筆電、針孔攝影機、記憶卡數張等帶回住處。

林顥倫也藉管理贓證物庫機會，從地檢署偵查卷宗光碟中複製偷拍影像檔案至自己隨身碟內，損害檢方偵辦刑案保管公務電腦設備保密性；另藉機在警方將扣案證物繳交入庫後，取出證物記憶卡及手機，將偷拍案、妨害性自主案的相關影像複製到自己隨身碟。

檢方偵辦林顥倫偷拍案件時，指揮檢察事務官搜索林的住處，扣得相關手機、筆電、針孔攝影機、記憶卡，還有存放偵查影像的隨身碟，因此揭發案情。

林顥倫自稱「生病了」，透過服藥已改善而無歹念，入監後很認真反省，希望能達成與妻子子女的承諾「早點回家」。一審認為林患有窺視症，犯後自白犯罪、繳回犯罪所得，且犯罪情節輕微而予以減刑，依侵占公有財物罪、公務員假借職務機會無故取得公務電腦設備電磁紀錄罪判刑5年。

高院今開庭，林顥倫委任律師原聲請調閱林在監所資料，釐清矯治、再社會化的可能性，另聲請函詢士林地檢署賠償事宜，及聲請調查未成年子女最佳利益。

不過，檢察官表示「又沒有求處死刑」，不知調閱矯治、再社會化的必要性，且士檢是犯罪追訴者也是被害人，談和解有困難且無實益。檢方也認為沒有鑑定未成年子女最佳利益的必要，若有未成年子女都可以不執行或輕判，只有無子女者才需入監，「這樣也有太奇怪」。

法官也向林顥倫及律師表示，若要表達有賠償誠意，可以另尋其他方式，沒有必要函詢士檢，另子女最佳利益部分，建議可以提出相關書面資料即可。最終，林和律師決定撤回函詢士檢、調查子女最佳利益，僅保留聲請調閱監所資料，盼能作為量刑參考。

法官庭末諭知是否調閱監所資料，合議庭評議後再做決定，並定6月3日再開庭。

士林地檢署前書記官林顥倫。記者林孟潔／攝影
士林地檢署前書記官林顥倫。記者林孟潔／攝影

台灣高等法院 偷拍 書記官

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