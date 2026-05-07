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愛爾麗偷拍案被害人憂「裸露私密療程被拍」 自救會要求保全影像

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍一案持續延燒，愛爾麗集團在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉。記者許正宏／攝影
愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍一案持續延燒，愛爾麗集團在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉。記者許正宏／攝影

愛爾麗醫美集團爆發診療空間疑遭裝設針孔攝影機案，今天有被害人在律師陪同下出面，表示自己曾在診所接受要裸露身體的私密療程，得知診療空間疑有攝影設備後，擔心療程過程遭錄。

被害人說診所一般公共區域或諮詢空間，基於安全需求設置監視器，消費者或許可以理解，但治療室涉及更衣、裸身、體雕或私密部位療程，性質完全不同，若未經告知就錄影，消費者難以接受。

被害人說她購買除毛課程，先到一個淋浴間脫光衣服清洗，隨後躺在床上張開腿塗上藥膏，她擔心這些過程全被錄影；她也坦承從來沒有注意到有攝影機，只以為是煙霧警報器，她強調諮詢室或大廳等公共空間有監視器，一般人應該能接受，但會有裸露的治療室有監視器，她認為太不可思議。

被害人表示目前最在意自己接受療程時是否被拍攝，相關影像是否仍被保存，是否曾遭他人觀看或外流。她說醫美療程過程中，消費者往往須依診所人員指示更衣、躺上治療床，若治療室或更衣空間未經告知就設置攝影設備，對消費者造成的影響，不是退費就能處理。

自救會委任律師指出，案件目前仍由檢警偵辦，消費者最關心的是自己是否曾在診療、更衣或體雕等空間被錄影，相關主機、鏡頭、儲存設備及顧客資料都應完整保全。律師表示，業者開放退費不影響被害人日後提告或請求民事賠償，消費者若辦理退費，應注意文件內容，避免簽署可能限縮權利的同意書。

一名女顧客本月1日在愛爾麗板橋分店接受療程時，發現診療間天花板有外觀類似煙霧偵測器的裝置，懷疑內藏攝影機後報警。警方到場拆驗後，查扣相關設備，後續追查發現，涉案設備疑不只板橋分店，檢警因此擴大搜索。

愛爾麗今天發布聲明致歉，表示案件已進入司法調查程序，將配合檢警及主管機關調查；針對消費者退費，業者稱可由專責窗口協助，消費者預約後至購買分院核對課程使用狀況及應退金額，不扣除贈品金額，也不收取手續費。

愛爾麗 偷拍

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