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不用入獄！黃子佼持有2341部性影像...賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判8月徒刑，併科罰金10萬元，二審因黃與37名被害人達成和解並賠償完畢，改依違反個人資料保護法判1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，並參加3場次法治教育。檢方和黃均上訴，最高法院今判決駁回上訴定讞，黃確定不用入獄。

黃子佼2014年2月12日起註冊為「創意私房」論壇的會員，陸續購買兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，再以電腦主機下載，儲存在硬碟之中。一審認為黃子佼購買性影像數量為2259部、被害人為35人，考量他未與被害人和解，判處黃8月徒刑，併科罰金10萬元。

檢方另查獲黃子佼還持有其他未成年人性影像，二審併案審理，黃在言詞辯論終結時，在法庭上落淚，表示因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，稱自己懂得被害人的痛。

黃子佼於二審審理期間和被害人談和解，並於宣判日前一天透過律師發聲明再度道歉，指出已與全數被害人達成和解，也表示深知若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。

黃子佼坦承持有兒少性影像，但否認違反個資法，高院認定黃持有2341部性影像，受害人為37人，性影像是關於性生活的特種個人資料，且檔案中有各被害人的真實姓名、工作地點、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等，使取得之人可以識別被害人身分，確實違反個資法。

二審認為黃子佼為一己私慾，主動加入創意私房成為會員，購買、下載、儲存性影像，被害人數和檔案眾多，有害兒少身心健全發展，但考量黃沒有前科，與被害人全數成立和解，並賠償損失，認為黃有彌補被害人損害的真意和具體作為，37人也均同意給予黃緩刑。

檢察官和黃子佼皆上訴至第三審，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，諭知附提件緩刑也妥適，檢方上訴爭執諭知緩刑不當、黃子佼上訴爭執判決論罪違法，皆是任意指摘二審已經詳加說明論斷之事，與法律規定上訴第三審的理由不合，今駁回上訴確定。

藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片

黃子佼 最高法院

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