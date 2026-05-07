國小狼師「明知女學生被父性侵」 竟要女童也為他口交 法官重判15年

彰化縣一名國小黃姓狼師2015年擔任班導時，發現班上13歲女學生曾被父親性侵，他竟也將女學生誘至圖書室，要女童幫他口交，還拍下女童胸部，彰化地方法院原判刑10 年，後又發現新事證，檢察官聲請再審，法院改判15年徒刑。

原判決指出，黃姓狼師2015年擔任高年級班導師時，得知一名女童曾被父親性侵，同年6月1日上午將女童帶至圖書室，逼迫女童也為他口交。6月15日上午再次將女童叫到圖書室，女童突然不明原因昏倒，黃男不僅沒尋求醫療協助，反而拿起錄影機，掀開女童內衣，拍攝女童裸露的胸部。

黃姓狼師惡行後來被揭露，但直到查扣的數位影像鑑識還原後，黃男在檢方偵查及法院審理時才坦承犯行，彰化地方法院依黃男對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判刑8年10月，又成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判刑1年2月。

但檢警後來又查出新的犯罪事證，黃男不只2次侵害女童，判決書指出，當年4月某日黃男即手持錄影機模仿成人影片的拍攝方式，問女童如何為父親口交，再脫掉自己的褲子，要求女童也為他口交，女童抗拒時，他竟威脅女童「不吸就要告你爸爸，說他對你性侵」，強迫女童為他口交，還錄下影像。

同年6月23日又在學校圖書館教師進修室内，不顧女童不斷啜泣、哭喊，以手性侵女童，還錄影。

法官認為，黃男身為女童老師，本應善盡保護及教導責任，竟為了滿足己身慾念，對女童強制性交、強制猥褻，對於女童身心健康與人格發展侵害極重，犯罪情節嚴重。

法官依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑8年10月；又犯以違反本人意願之方法使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪判刑6年2月。