漁工基隆彩色屋偷拍妙齡女遊客裙下風光！正義哥蒐證錄影

張姓漁工去年5月在基隆網紅熱門景點「彩色屋」對面觀景台下方，由下往上涉嫌偷拍一名泰籍妙齡女遊客裙下風光，女遊客渾然不知，在餐廳用餐廖姓「正義哥」發現後，錄下偷拍過程並報警逮人。基隆地院將張男依無故攝錄他人性影像罪判處有期徒刑4月，易科罰金須12萬元。

判決指出，30多歲張姓漁工去年5月28日11時30分，在基隆市正濱漁港觀景台下方，看見一名年輕女遊客身穿短裙站在觀景台上，涉嫌以手機由下往上偷拍攝錄女子短裙下方。因觀看許久未離去，當時正在彩色屋那一排房子某餐廳用餐的廖男發現後，持手機錄下影像，主動報警表示有女子被偷拍。

判決書表示，張男在警方偵查時否認犯行，甚至辯稱廖男影片中的人不是他，檢察官勘驗廖男提供的蒐證畫面，清楚看見張男偷拍，張男當時的機車行蹤與手機基地台連線位置都與案發時間吻合，直到法院審理時才能坦承犯行，尚知悔悟，並參與調解。

法官審理指出，張姓漁工男並非初犯，過去曾有乘機性交罪前科，被害女子素不相識，為滿足自己窺視他人隱私之慾望，無故持手機攝錄告訴人之性影像，缺乏對他人隱私及身體自主權之尊重，依無故攝錄他人性影像罪判處有期徒刑4月，可易科罰金。全案可上訴。