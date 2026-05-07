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尾隨女同事上廁所吹口哨「身材不錯喔」 科技公司法務經理判6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

己婚科技公司鄭姓法務經理三番兩次對公司女職員傳送曖昧簡訊，女方婉拒，鄭還是趁她在上廁所時吹口哨說「身材不錯喔」，被訴跟蹤騷擾罪。台北地院審理，鄭否認犯罪，法官根據證人指述判鄭有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

檢察官指控，鄭是法務經理，對跟蹤騷擾防制法應知之甚詳，但他自被害人到職後，因對被害人有好感，自2019年8月到2023年3月不斷傳送簡訊、電子郵件給被害人。

鄭所傳的簡訊及電子郵件包括「問你一個深奧的問題」、「天上那個星離你最近？」、「我以後靠你養了！」、「好老婆不多了」、「你是嗎？」、「你用黑人牙膏嗎？牙齒好白，好閃」、「你登記結婚了嗎？」等。

檢方偵辦認為， 被害人已明確表達拒絕並要求鄭不要再騷擾，甚至封鎖鄭的LINE，還向同事抱怨，鄭仍反覆對被害人騷擾；依被害人指控，鄭還會在她去洗手間時，叫喚她的全名、吹口哨，並且評論她「身材不錯喔」、「很漂亮」、「很香」，檢方依跟蹤騷擾罪起訴鄭。

法院審理時，鄭承認有傳簡訊、電子郵件，但否認犯罪，辯稱沒有尾隨被害人到洗手間，也沒有評論被害人的身材，法官傳證被害人多名同事作證，得心證認定鄭犯罪。

法官認為，鄭為滿足慾望，無視被害人多次以行動表示拒絕，反覆跟蹤騷擾，造成被害人心生畏怖，影響被害人的日常生活；鄭身為科技公司法務主管，已婚並育有一子，也知悉被害人已有交往對象，經旁人告誡後，仍未反思己身行，輕浮、自私的主觀心態，昭然若揭。

判決書指出，鄭迄未與被害人成立和解或賠償，考量被害人因而承擔壓力、無助及痛苦，對於鄭的態度感到難以接受與諒解，再審酌鄭是法務經理、每月收入、已婚等因素，依法對他量刑。

跟蹤騷擾示意圖。本報資料照片
跟蹤騷擾示意圖。本報資料照片

被害人 性騷擾 跟騷法 同事

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