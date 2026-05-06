台南爆小六女童遭母親同居人性侵長達五年 母出面控訴淚崩
台南市議員林燕祝上午在議會揭露一名小六女生從小二開始，被母親同居人長期性侵長達五年，期間以利誘及威脅女童不敢聲張，直到最近母親和對方分手才向媽媽吐露上情，受害女童母親氣得找對方理論，對方反而報警，母女心生不安，今天現身議會控訴過程不斷流淚，坦言極度憤怒與痛心，難以接受孩子長期受害的事實，希望將加害人繩之以法；警方表示已申請暫時保護令，社會局也會同教育局啟動女童心理輔。
林燕祝表示，一名未滿12歲小六的小女孩，被其母親無業的同居人性侵長達五年，加害人以照顧小孩及物質利誘為由，性侵得逞，五月三日加害人又要伸魔掌，女童反抗性侵未得逞，四日媽媽告知要跟同居人分手，小女孩情緒崩潰地跟媽媽說受到同居男人性侵，還威脅她不准跟媽媽說。
林燕祝今天質詢社會局要求說明孩子遭性侵SOP通報流程，為何社會局面對這名長期被性侵的孩子，沒有主動發出保護令，還是她代為跟社會局申請，希望社會局以後面對類似案例，能主動立刻發出保護令，保護未成年孩子不會再受到二度傷害。
受害女童母親現身控訴，5月4日才得知事件，是因當時她明確告知女兒將把同居男友趕出家門，妹妹才鼓起勇氣說出長期遭受不當對待的事實。她得知並非近期才發生，而是自兩人交往不久後即已開始，時間可追溯至女兒小學二年級期間。
母親說，和雙方同居約五年，女兒之所以長期未敢告知，是因遭對方以各種方式威脅，包括以金錢、物質利誘，或以「不聽話就沒有爸爸」等言語恐嚇，使孩子陷於恐懼之中。
談及事發後心情，母親坦言難以接受。她表示，自己長期以來將孩子視為唯一依靠，「小孩是我的命」，無法容忍任何人傷害他們，即使感情曾有付出，也會選擇站在孩子這一方。
母親指出，事發後曾前往對方家中理論，但對方家人以「背景很硬」等說法回應，令她無法接受。她強調，無論身分如何，這類事件不應被壓下，「不能因為我們是平民就被忽視」。
目前女童情緒尚未完全表達，母親表示會透過社工等專業協助了解孩子心理狀況，並盡力避免事件對其未來成長造成長遠影響。同時，她也希望加害者能受到應有的法律制裁。
林燕祝說，目前最擔心的是加害人仍在外活動，孩子與家屬安全感嚴重不足，質疑相關機制是否能有效阻止再度接觸風險。
社會局家庭暴力防治中心表示，事件通報後已於第一時間介入處理，5月4日早上8時許即展開相關作業，並完成家訪，掌握母女現況。目前母女已離開原同居處，暫住友人住處，安全無虞。
社會局指出，已與家屬聯繫並提供社工窗口，將協助申請心理諮商與評估服務，相關程序需經監護人同意後始能進行，後續也會媒合專業心理師介入。另也將與教育單位合作，由學校端同步提供必要的輔導與支持。
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