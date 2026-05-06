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台南爆小六女童遭母親同居人性侵長達五年 母出面控訴淚崩

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市議員林燕祝上午在議會揭露一名小六女生從小二開始，被母親同居人長期性侵長達五年，期間以利誘及威脅女童不敢聲張，直到最近母親和對方分手才向媽媽吐露上情，受害女童母親氣得找對方理論，對方反而報警，母女心生不安，今天現身議會控訴過程不斷流淚，坦言極度憤怒與痛心，難以接受孩子長期受害的事實，希望將加害人繩之以法；警方表示已申請暫時保護令，社會局也會同教育局啟動女童心理輔。

林燕祝表示，一名未滿12歲小六的小女孩，被其母親無業的同居人性侵長達五年，加害人以照顧小孩及物質利誘為由，性侵得逞，五月三日加害人又要伸魔掌，女童反抗性侵未得逞，四日媽媽告知要跟同居人分手，小女孩情緒崩潰地跟媽媽說受到同居男人性侵，還威脅她不准跟媽媽說。

林燕祝今天質詢社會局要求說明孩子遭性侵SOP通報流程，為何社會局面對這名長期被性侵的孩子，沒有主動發出保護令，還是她代為跟社會局申請，希望社會局以後面對類似案例，能主動立刻發出保護令，保護未成年孩子不會再受到二度傷害。

受害女童母親現身控訴，5月4日才得知事件，是因當時她明確告知女兒將把同居男友趕出家門，妹妹才鼓起勇氣說出長期遭受不當對待的事實。她得知並非近期才發生，而是自兩人交往不久後即已開始，時間可追溯至女兒小學二年級期間。

母親說，和雙方同居約五年，女兒之所以長期未敢告知，是因遭對方以各種方式威脅，包括以金錢、物質利誘，或以「不聽話就沒有爸爸」等言語恐嚇，使孩子陷於恐懼之中。

談及事發後心情，母親坦言難以接受。她表示，自己長期以來將孩子視為唯一依靠，「小孩是我的命」，無法容忍任何人傷害他們，即使感情曾有付出，也會選擇站在孩子這一方。

母親指出，事發後曾前往對方家中理論，但對方家人以「背景很硬」等說法回應，令她無法接受。她強調，無論身分如何，這類事件不應被壓下，「不能因為我們是平民就被忽視」。

目前女童情緒尚未完全表達，母親表示會透過社工等專業協助了解孩子心理狀況，並盡力避免事件對其未來成長造成長遠影響。同時，她也希望加害者能受到應有的法律制裁。

林燕祝說，目前最擔心的是加害人仍在外活動，孩子與家屬安全感嚴重不足，質疑相關機制是否能有效阻止再度接觸風險。

社會局家庭暴力防治中心表示，事件通報後已於第一時間介入處理，5月4日早上8時許即展開相關作業，並完成家訪，掌握母女現況。目前母女已離開原同居處，暫住友人住處，安全無虞。

社會局指出，已與家屬聯繫並提供社工窗口，將協助申請心理諮商與評估服務，相關程序需經監護人同意後始能進行，後續也會媒合專業心理師介入。另也將與教育單位合作，由學校端同步提供必要的輔導與支持。

受害女童的母親向台南市議員林燕祝陳情，坦言難以接受。她表示，自己長期以來將孩子視為唯一依靠，「小孩是我的命」，無法容忍任何人傷害他們，希望將加害人繩之以法。記者吳淑玲／攝影
受害女童的母親向台南市議員林燕祝陳情，坦言難以接受。她表示，自己長期以來將孩子視為唯一依靠，「小孩是我的命」，無法容忍任何人傷害他們，希望將加害人繩之以法。記者吳淑玲／攝影

台南市議員林燕祝上午在議會揭露一名小六女童從小二就被母親同居人性侵，長達五年。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林燕祝上午在議會揭露一名小六女童從小二就被母親同居人性侵，長達五年。記者吳淑玲／翻攝

受害女童不斷流淚。記者吳淑玲／攝影
受害女童不斷流淚。記者吳淑玲／攝影

台南市議員林燕祝上午在議會揭露一名小六女童從小二就被母親同居人性侵，長達五年。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林燕祝上午在議會揭露一名小六女童從小二就被母親同居人性侵，長達五年。記者吳淑玲／翻攝

台南市議員林燕祝上午在議會揭露一名小六女童從小二就被母親同居人性侵，長達五年。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林燕祝上午在議會揭露一名小六女童從小二就被母親同居人性侵，長達五年。記者吳淑玲／翻攝

林燕祝 性侵

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