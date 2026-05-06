台東蝴蝶谷驚魂 女子溪邊如廁遭突襲環抱性騷 男子判刑10月

台東縣延平鄉知名景點「蝴蝶谷」前年發生一起性騷擾案件，一名女子在溪邊如廁時，突遭陌生男子從後方環抱並觸碰身體，當場嚇得驚聲尖叫，並報警處理。法院審理後，認定被告行為成立性騷擾罪，判處有期徒刑10個月。

判決書指出，案發於2024年11月21日下午2時許，被害女子在鹿鳴溪旁較隱蔽處如廁時，下半身處於裸露狀態，未料一名男子突然靠近，趁其不及反應之際，自後方環抱並觸碰其胸部與上手臂，過程僅短短1、2秒。女子當下驚嚇大喊「不要碰我」，男子隨即鬆手離開。

被害人事後情緒崩潰，第一時間透過通訊軟體向友人求助，並立即報警處理。警方隨後帶回詢問涉案的王姓男子，並移送法辦。法院審理時指出，被害人案發後出現明顯恐慌、顫抖與語無倫次等反應，並經心理師評估已罹患創傷後壓力症候群（PTSD），甚至一度出現輕生念頭，顯示事件對其身心造成重大影響。

王男在審理過程中否認犯行，辯稱未接近女子，但法院比對證詞、通聯紀錄及相關證據後，認為被害人陳述前後一致且具體，並有相關證據佐證，認定犯行明確。

法官審酌，被告見女子處於私密脆弱狀態，未加避讓反而趁機犯案，且犯後否認、未見悔意，加上案件發生於觀光景點、光天化日之下，對社會安全感造成衝擊，依性騷擾防治法判處10個月徒刑，未宣告得易科罰金。

法院也指出，本案屬「偷襲式、短暫性」觸碰，雖未達強制猥褻罪程度，但仍已嚴重侵害他人身體自主與安全感，依法應予嚴懲。

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