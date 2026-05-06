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警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

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大膽！警員派出所偷拍主管女兒如廁...還辯不知對方年紀 二審加重判刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

宜蘭縣三星警分局三星派出所警員王憲煒前年在所內值勤時，尾隨主管未成年的女兒進廁所，偷拍如廁私密畫面，案件爆發後已被處分停職，一審依拍攝少年性影像罪判處1年6月徒刑，案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改依公務員犯拍攝少年性影像罪加重判2年徒刑。

王憲煒是警察特考班出身，到三星派出所任職約2年，他2024年6月25日下午6時許在所內值勤時，見分局主管的女兒來探視父親，便尾隨對方到女廁拿手機偷拍私密影片。主管女兒察覺有異，疑似有人透過地面縫隙偷拍，立即奪門而出通報。

王憲煒為避免當場被查獲，隨即刪除相關性影像影片；警方調閱監視器畫面，鎖定他的身分，詢後依妨害性隱私及不實性影像罪嫌函送法辦，並開考績會決議停職。

王憲煒坦承拍攝主管女兒的如廁影片，且在對方察覺後就刪除影像，但他只坦承犯無故以錄影攝錄性影像罪，矢口否認違反兒童及少年性剝削防制條例，他供稱「我不知道主管女兒的年紀」。

法院根據證人證述，認為主管女兒平時時常到辦公室找父親，且女方當天是穿學生制服去上廁所，王憲煒沒有理由不知被害人為未成年人，不採信王的說詞。

一審審酌王憲煒身為警員卻為滿足個人私慾，在派出所廁所內偷拍，導致被害人身心、精神、情緒都受有不良影響，應給予嚴厲的非難，且王犯後未坦承全部犯行，雖欲積極想要和對方和解，但仍未能獲得諒解，判處1年6月徒刑。

案件上訴，高院二審今上午撤銷一審判決，認為王憲煒身分為公務員，應依兒少性剝削條例第41條規定加重其刑，因此撤銷改判2年徒刑。

宜蘭縣政府警察局三星分局三星派出所。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣政府警察局三星分局三星派出所。圖／聯合報系資料照片

偷拍 主管 警察

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