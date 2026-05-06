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獸父長年對親生女兒伸狼爪 法官判須賠償母女共100萬元

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名工人多年來趁妻子清晨外出工作，對年僅國小的親生女兒伸狼爪猥褻性侵，由於他對女兒的國中同學伸狼爪讓事件曝光；工人一審判9年徒刑，桃園地院針對母女提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，工人須分別賠償女兒70萬、前妻30萬共100萬元精神慰撫金，可上訴。

判決指出，年約49歲工人2017年間女兒才小學三年級，利用一家三口窩居一張床的小套房，趁妻子清晨去早餐店工作，送女兒上學前，多次對女兒伸狼爪撫摸猥褻，甚至強行拉女兒的手去觸碰他的生殖器，也不管女兒以推開和出聲制止拒絕，這名獸父仍持續犯行，

2022年間某日清晨，他竟趁女兒熟睡無法抗拒之際，對就讀國中的女兒性侵得逞，後因學校舉行運動會，有名女同學到家中作客，這名工人見少女們側躺在床上專注打手遊，竟對女同學上下其手，以生殖器去碰觸對方身體，甚至要求女同學摸他，事件經女同學向老師反映，也讓亂倫一事曝光。

檢警介入偵辦，根據少女指證依家暴性自主罪起訴，審理時，工人堅決否認犯行，辯稱僅靠女兒片面指述且無積極證據，他說恐是前妻想離婚，利用孩子誣指他，但法官未採信，一審依3次對未滿14歲女子強制猥褻罪、1次成年人故意對少年乘機性交罪，判處應執行判刑9年。

公訴檢察官認為一審判決刑度過輕、工人則認為自己是冤枉的，雙雙均上訴，高院審理，檢視相關輔導紀錄、社工摘要報告及刑事判決，發現2名少女對受害細節描述具體詳盡且前後一致，認定工人有罪，駁回上訴，仍可上訴。

民事求償部分，女兒主張，長期遭父親侵害其性自主與人格權，且案件曝光後，因同學也受害，導致她在校承受異樣眼光與精神壓力，因此請求100萬元精神慰撫金；母親則表示，自己因工作長期清晨外出，未能及時保護女兒，對此深感自責，請求50萬元慰撫金。

工人的辯護律師表示，指工人的前妻於2023年間進行離婚調解時，已請求過也獲得損害賠償，但高院法官依職權調閱相關紀錄後確認，當年調解內容僅涉及夫妻財產分配，與本件性侵案的精神慰撫金無關。

法官審酌，工人身為父親，本應負保護、教養責任，被告罔顧倫常、為逞私慾侵害親生女兒，對孩子身心發展造成巨大負面影響，孩子的母親因工作在外無法及時保護女兒，事後深感愧疚痛苦，基於母女關係身分法益同樣受損重大，審酌雙方學經歷與經濟狀況，判決被告應賠償女兒70萬、賠償前妻30萬元，其餘請求駁回，本案可上訴。

桃園工人涉嫌自親生女兒小學時期，趁送她上學前，對她上下其手猥褻，女兒讀國中時性侵得逞，但工人堅決否認涉案，表示是女兒亂說的，法官根據事證採信他有罪，刑事部分判處9年，民事則分別賠償女兒70萬、前妻30萬元。示意圖／Ingimage
桃園工人涉嫌自親生女兒小學時期，趁送她上學前，對她上下其手猥褻，女兒讀國中時性侵得逞，但工人堅決否認涉案，表示是女兒亂說的，法官根據事證採信他有罪，刑事部分判處9年，民事則分別賠償女兒70萬、前妻30萬元。示意圖／Ingimage

猥褻 性侵 工人

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