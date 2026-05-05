員警是「創意私房」會員 偷拍女警、持上百部兒少性影像判緩刑
台北市警信義分局前員警黃仕奇在派出所廁所裝針孔偷拍，還加入色情論壇「創意私房」成為會員，台北地院審理，日前針對得易科罰金之罪判黃有期徒刑1年8月，不得易科罰金之罪判黃有期徒刑1年2月，都緩刑5年，並判罰黃12萬元及120小時義務勞務。可上訴。
合議庭是依個人資料保護法、無故持有兒童及少年性影像等罪對黃仕奇論罪，黃案發後已被記兩大過免職。
檢方指控，黃仕奇2018年10月19日至2024年7月3日在信義分局轄下派出所服務，7月2日被發現在廁所裝針孔，黃涉從2019年11月起至2024年7月3日在派出所1樓、2樓廁所的衛生紙紙捲筒架內，或在垃圾桶內裝針孔偷拍4名女警如廁。
檢方查出，黃仕奇對派出所如廁影像中一名女警有好感，2020年間拿走女警放在辦公桌上的鑰匙，加以備份後侵入女警租屋處，在浴室排風口裝針孔，偷拍2至5天後再進屋取回，從2020年10月至2021年1月間以此方式偷拍5次，且都有拍到女警臉容貌及如廁、沐浴時的身體隱私部位。
檢方在黃仕奇的隨身硬碟、電腦中查出有179部影像，黃辯稱，62部性影像及2021年10月27日從創意私房下載的兒少性影像，均在2022年間刪除，其中2部是日本成人Ａ片。
檢方經數位鑑識還原，黃男聲稱的刪除影像，未有刪除日期及時間難辨認何時刪除，2021年10月27日下載的創意私房影片未扣案，無法知悉何時刪除。
檢方調查，179部影像中的2部是黃用虛擬貨幣儲值「圖幣」在2024年2月21日及2月26日購買的「掐出水」主題的未成年女性自拍性影像而持有，並在1、2個月後刪除，其餘177部從網路下載的兒少影像中，有62部是兒少性剝削防制修正前持有，2部難辨識為兒少影片，計黃仕奇無正當理由持有113部兒少性影像影片及2部購買的創意私房兒少影片共115部。
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