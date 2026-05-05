麥當勞前主管涉性侵工讀生二度不起訴 家屬再議高檢署發回續查

麥當勞女工讀生指控遭42歲李姓前主管性騷擾、性侵，少女事後輕生，士林地檢署偵查後不起訴處分，家屬不服二度聲請再議，台灣高等檢察署審查後認為，偵查未完備仍有事證待釐清，發回士檢續行偵查。

高檢署2025年5月間首度將全案發回士檢續行偵查，今年3月士檢仍認為罪嫌不足，二度不起訴處分；家屬不服二度聲請再議，高檢署審查後，認為偵查仍未完備，全案發回命令續行偵查。

全案源於，17歲少女2022年8月在士林一家麥當勞打工，2024年3月向警方報案，指控前主管李姓男子2022年10月至2023年7月期間，在工作場所的更衣室、貨物間及樓梯間等地，涉嫌多次對她猥褻及性侵等，少女提及具體的侵犯情節，但對於遭受侵害的次數有所出入。

李男辯稱，兩情相悅合意發生關係，並沒有強迫。檢方追查，少女母親、前男友證詞為間接陳述或轉述，李男與少女LINE對話記錄等則沒有明確關於性犯罪內容，另，少女2023年的就診病歷中，並沒有向醫師提到關於性侵等內容，士檢認為，相關事證上無法證明李男性侵確有性侵、猥褻少女，給予不起訴處分。