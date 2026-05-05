金馬獎導演遭控「撿屍」性侵女子 堅稱兩人合意二審仍獲判無罪

金馬獎導演游智煒被控在夜店搭訕女子，兩人去KTV飲酒唱歌後，游「撿屍」將女子帶回家性侵得逞，檢方依乘機性交罪嫌起訴，一審認為游罪證不足，判決無罪。檢方提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，游再度獲判無罪。

檢方起訴指出，游智煒2024年8月10日凌晨1時許，在台北市某夜店搭訕認識女子，兩人同日5時許一起到KTV唱歌後，游見女子因飲酒而意識不清，他便搭計程車將女子帶回家，利用女子神志不清狀態下，強壓在女子身上性侵得逞。

檢方認為，女子清醒後發覺衣服凌亂，和友人私訊表示不記得前夜發生的事，並向友人抱怨為何讓她跟陌生男人回家，隨後報警控告游性侵。游曾傳訊告訴被害人「從地上扶妳起來很多次」，加上監視器畫面錄下被害人在路邊嘔吐的畫面等，認定游乘機犯罪，將游依乘機性交罪嫌起訴。

游坦承認識女子、唱KTV、一起搭計程車返家，但他堅決否認犯行，供稱他和女子發生性行為是合意的，當時女子是清醒的，「我有詢問過她」。

台北地院依卷內證據資料、證人說法、KTV監視器錄影畫面等，女子在離開夜店、在KTV、抵達游智煒住處時，都難以認定女子的身心狀況已因酒醉而達不知抗拒、意識不清的程度。

一審認為檢方提出的證據資料及指出證明的方法，無法說服合議庭對游智煒行程有罪的心證，因此認為罪證不足，判決游無罪。檢方不服判決提起上訴，高院二審今上午宣判。

金馬短片導演游智煒。圖／摘自臉書