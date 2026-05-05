快訊

國民黨團大會提軍購折衷版 賴士葆：最多匡到8000億不表決是共識

美伊荷莫茲爆「迷你戰爭」！外媒曝川普陷兩難內幕 恐數日內重啟空襲

二科不及格竟告學校霸凌要國賠 嘉義男大生求償200萬被法官打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

金馬獎導演遭控「撿屍」性侵女子 堅稱兩人合意二審仍獲判無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

金馬獎導演游智煒被控在夜店搭訕女子，兩人去KTV飲酒唱歌後，游「撿屍」將女子帶回家性侵得逞，檢方依乘機性交罪嫌起訴，一審認為游罪證不足，判決無罪。檢方提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，游再度獲判無罪。

檢方起訴指出，游智煒2024年8月10日凌晨1時許，在台北市某夜店搭訕認識女子，兩人同日5時許一起到KTV唱歌後，游見女子因飲酒而意識不清，他便搭計程車將女子帶回家，利用女子神志不清狀態下，強壓在女子身上性侵得逞。

檢方認為，女子清醒後發覺衣服凌亂，和友人私訊表示不記得前夜發生的事，並向友人抱怨為何讓她跟陌生男人回家，隨後報警控告游性侵。游曾傳訊告訴被害人「從地上扶妳起來很多次」，加上監視器畫面錄下被害人在路邊嘔吐的畫面等，認定游乘機犯罪，將游依乘機性交罪嫌起訴。

游坦承認識女子、唱KTV、一起搭計程車返家，但他堅決否認犯行，供稱他和女子發生性行為是合意的，當時女子是清醒的，「我有詢問過她」。

台北地院依卷內證據資料、證人說法、KTV監視器錄影畫面等，女子在離開夜店、在KTV、抵達游智煒住處時，都難以認定女子的身心狀況已因酒醉而達不知抗拒、意識不清的程度。

一審認為檢方提出的證據資料及指出證明的方法，無法說服合議庭對游智煒行程有罪的心證，因此認為罪證不足，判決游無罪。檢方不服判決提起上訴，高院二審今上午宣判。

金馬短片導演游智煒。圖／摘自臉書
金馬短片導演游智煒。圖／摘自臉書

游智煒。圖／摘自臉書
游智煒。圖／摘自臉書

金馬獎 性侵 台灣高等法院

延伸閱讀

KTV口角變超商圍毆 一人遭彈簧刀刺傷腹部… 6人依妨害秩序起訴

有怪物來了！幼兒園教保員命幼童趴地再摸下體 強制猥褻判關8年定讞

師鐸獎女教師強盜性侵案兇手逃死 檢察總長今提非常上訴

狠男下毒謀財 女友險死、新婚妻亡 法院重判2無期徒刑

相關新聞

金馬獎導演遭控「撿屍」性侵女子 堅稱兩人合意二審仍獲判無罪

金馬獎導演游智煒被控在夜店搭訕女子，兩人去KTV飲酒唱歌後，游「撿屍」將女子帶回家性侵得逞，檢方依乘機性交罪嫌起訴，一審認為游罪證不足，判決無罪。檢方提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，游再

麥當勞前主管涉性侵工讀生二度不起訴 家屬再議高檢署發回續查

麥當勞女工讀生指控遭42歲李姓前主管性騷擾、性侵，少女事後輕生，士林地檢署偵查後不起訴處分，家屬不服二度聲請再議，台灣高等檢察署審查後認為，偵查未完備仍有事證待釐清，發回士檢續行偵查。

少女沒心機被拍性影像還懷孕遭恐嚇 渣男被判兩罪

黃姓男子與未成年少女多次發生性行為，趁機偷錄少女的下體、胸部和性交過程合計4部影片，又遊說少女自拍類似影像、照片數張傳送給他，未料少女發現懷孕而報警，遭黃男恐嚇「別來找我麻煩」。彰化地方法院審結，依犯

繼父伸魔爪又親吻 女童上性平課恍然大悟報告老師揭惡行

彰化縣1名男子多次猥褻就讀國小的繼女，後來繼女搬出與外祖母同住，學校進行性平宣導時，女童報告曾被繼父摸下體和親吻，學校通報校安事件。彰化地方法院審結，依犯對未滿十四歲之女子為猥褻行為罪，處有期徒刑2年

師鐸獎女教師強盜性侵案兇手逃死 檢察總長今提非常上訴

2014年犯下殺害師鐸獎退休陳姓女教師強盜、性侵、殺人案的劉志明，5度判處死刑，2024年獲判無期徒刑確定；檢察總長邢泰釗認為，無期徒刑判決違背法令，有統一法令適用的必要，今向最高法院提起非常上訴。

板橋醫美診所疑現針孔引關注 民代籲訂自治條例納管私領域

板橋一間醫美診所疑出現針孔偷拍，引發外界關注。新北市民代今在議會質詢要求市府研議制定自治條例，將私人及半公共空間納入稽查範圍。市府則回應，目前尚未完成相關草案，將由各局處研議後再行說明，議長並裁示由副

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。