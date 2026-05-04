繼父伸魔爪又親吻 女童上性平課恍然大悟報告老師揭惡行

彰化縣1名男子多次猥褻就讀國小的繼女，後來繼女搬出與外祖母同住，學校進行性平宣導時，女童報告曾被繼父摸下體和親吻，學校通報校安事件。彰化地方法院審結，依犯對未滿十四歲之女子為猥褻行為罪，處有期徒刑2年6月。可上訴。

判決書表示，男子民國2021年間與女童的母親結婚，定居彰化縣某市，當年7月至2022年5、6月，曾利用妻子與小女兒睡，他與女童睡的時候摸她「尿尿的地方」，又叫女童脫褲子繼續摸，之後趴在她身上並親她的嘴，親完就轉過另一邊玩手機。女童說要上廁所，跑到另一房間告訴母親，母親要她過來和妹妹同睡。

女童2022年9月轉學到外縣市跟外祖母同住，2023年9月學校進行性平宣導，女童向老師陳述曾發生性平宣導中所講的狀況，老師通報學校，校方向主管機關報告。

女童的繼父矢口否認，但彰化地院調查女童在警詢、偵訊時均未見有何措辭猶豫及反覆不一的情形，再衡以女童的言詞用語適符合年紀，顯見她的證言確是親身經歷的具體陳述，應非子虛。

彰化地院審酌，男子為女童的生母配偶，本應對女童善盡保護教養責，竟為一己私欲，罔顧倫常而為犯行，對女童造成傷害甚鉅，所為應予嚴勵非難，復審酌犯後始終否認犯行，且不曾尋求諒解、賠償損失的犯後態度，暨男子曾因妨害自主案經法院判決有期徒刑11月、犯罪動機及所生危害，兼衡他自陳智識程度、家庭生活、女童意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。