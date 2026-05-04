師鐸獎女教師強盜性侵案兇手逃死 檢察總長今提非常上訴

2014年犯下殺害師鐸獎退休陳姓女教師強盜、性侵、殺人案的劉志明，5度判處死刑，2024年獲判無期徒刑確定；檢察總長邢泰釗認為，無期徒刑判決違背法令，有統一法令適用的必要，今向最高法院提起非常上訴。

劉志明經高雄地院、台灣高等法院高雄分院一、二審及更一、更二、更三審判處死刑，案經最高法院第四次發回高雄高分院更審改判無期徒刑，2024年10月4日，再由最高法院判決確定。

最高檢認為，原判決引用兩公約認隨機、偶發、非計畫性的強盜殺人犯行，並非「情節最重大之罪」，不過，兩公約及依憲法法庭意旨，都未以是否「計劃性」犯案作為是否論處死刑的標準，原判決有判決不適用法則及適用法則不當的違法。

非常上訴書說，原判決認定劉志明在沒有特定目標下，隨機在「哈囉」市場旁公有停車場選擇與自己素無淵源的被害人下手，不過，外出購物是一般人日常行為，怎麼可能預料會因此遭互不相識之人恣意痛下毒手、奪取性命？

非常上訴指出，「哈囉」市場是北高雄知名市場，營業期間人潮熙來攘往，劉志明在光天化日下犯行，冷血、肆無忌憚可見一斑，劉的犯行，對社會大眾影響深遠、衝擊至鉅，確定判決卻認為劉只隨機、偶發性作案，判決理由自相矛盾。

非常上訴指出，劉志明在無特定目標下，隨機在公共場所侵害生命的危險性、輕視生命的態度，明顯較擇定對象、危害層面侷限的計劃性犯案更重大，無期徒刑判決嚴重悖離國民法律感情，判決理由矛盾也違反論理法則、經驗法則。

非常上訴說，原判決對劉志明起意殺人的動機，未依證據判斷，既已認定劉強取被害人車輛的鑰匙得手後離開現場，即應論以強盜「既遂」，不過，判決竟以劉未將被害人車輛移置自身實力支配之下認為劉強盜「未遂」，有判決適用不當的違法。

2014年12月3日，劉志明隨機盯上買完菜要開車回家的陳姓女老師，持鐵鎚敲昏陳女並在車內性侵，後搶走2000元逃逸。

最高檢表示，劉志明的無期徒刑判決雖非不利於被告，但犯罪是否具計劃性是否為判斷情節最重大的標準？情節最重大之罪可否僅以是否具計劃性作為判斷決定性因子？有統一法律見解的必要，因此法提起非常上訴，以維護被害人人性尊嚴。