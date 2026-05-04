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板橋醫美診所疑現針孔引關注 民代籲訂自治條例納管私領域
板橋一間醫美診所疑出現針孔偷拍，引發外界關注。新北市民代今在議會質詢要求市府研議制定自治條例，將私人及半公共空間納入稽查範圍。市府則回應，目前尚未完成相關草案，將由各局處研議後再行說明，議長並裁示由副市長督導辦理。
新北市議員戴瑋姍指出，現行公共場所如公廁等多有定期針孔偵測機制，但私人空間因公權力難以進入，缺乏事前防範措施。她強調，不能僅依賴民眾自行發現，應從制度面建立主動稽查機制。
副市長朱惕之表示，若涉及醫療或特定目的事業主管機關，在必要情況下仍可進行了解，但此類案件多發生於隱私空間，處理需審慎。
戴瑋姍進一步指出，台北市已訂定「公共場所防止針孔偷拍攝影管理辦法」，但僅屬行政規則且無罰則，效果有限，認為新北應研議制定具拘束力的自治條例，讓公權力得以介入私人或半公共空間。
法制局長蔡庭榕表示，目前仍由各目的事業主管機關依既有法規辦理，尚未完成自治條例草案，將會與相關機關研議後再向議員說明。
戴瑋姍強調，針孔偷拍往往在受害後才被發現，若缺乏行政端事前管理與稽查，難以有效防範，要求市府加速研議相關制度。
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