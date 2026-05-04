快訊

伊朗軍方警告美軍擅闖荷莫茲下場！放話「安全通行須經伊方協調」

又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋醫美診所疑現針孔引關注 民代籲訂自治條例納管私領域

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

板橋一間醫美診所疑出現針孔偷拍，引發外界關注。新北市民代今在議會質詢要求市府研議制定自治條例，將私人及半公共空間納入稽查範圍。市府則回應，目前尚未完成相關草案，將由各局處研議後再行說明，議長並裁示由副市長督導辦理。

新北市議員戴瑋姍指出，現行公共場所如公廁等多有定期針孔偵測機制，但私人空間因公權力難以進入，缺乏事前防範措施。她強調，不能僅依賴民眾自行發現，應從制度面建立主動稽查機制。

副市長朱惕之表示，若涉及醫療或特定目的事業主管機關，在必要情況下仍可進行了解，但此類案件多發生於隱私空間，處理需審慎。

戴瑋姍進一步指出，台北市已訂定「公共場所防止針孔偷拍攝影管理辦法」，但僅屬行政規則且無罰則，效果有限，認為新北應研議制定具拘束力的自治條例，讓公權力得以介入私人或半公共空間。

法制局長蔡庭榕表示，目前仍由各目的事業主管機關依既有法規辦理，尚未完成自治條例草案，將會與相關機關研議後再向議員說明。

戴瑋姍強調，針孔偷拍往往在受害後才被發現，若缺乏行政端事前管理與稽查，難以有效防範，要求市府加速研議相關制度。

新北市議員戴瑋姍今在議會質詢要求市府研議制定自治條例，將私人及半公共空間納入稽查範圍。記者張策／攝影
新北市議員戴瑋姍今在議會質詢要求市府研議制定自治條例，將私人及半公共空間納入稽查範圍。記者張策／攝影

板橋 偷拍 戴瑋姍

延伸閱讀

板橋某醫美診所疑偷拍更衣 警查到診間天花板裝煙霧探測器型攝影機

相關新聞

板橋醫美診所疑現針孔引關注 民代籲訂自治條例納管私領域

板橋一間醫美診所疑出現針孔偷拍，引發外界關注。新北市民代今在議會質詢要求市府研議制定自治條例，將私人及半公共空間納入稽查範圍。市府則回應，目前尚未完成相關草案，將由各局處研議後再行說明，議長並裁示由副

女生摸女生也是性騷擾…她多次摸女同事胸臀稱開玩笑 判拘役30天

越南籍阮姓女子多次在公司內撫摸女同事胸部、臀部，對方明確表達不舒服、不喜歡，阮女依然故我，再摸臀部，對方報警提告；台南地院一審將阮女判處拘役30天，阮女上訴辯稱跟女同事感情很好，是開玩笑、對方會告是公

有怪物來了！幼兒園教保員命幼童趴地再摸下體 強制猥褻判關8年定讞

台北市某幼兒園教保員陳羿翰在職期間，騙稱「有怪物來了」令幼童趴在地上再撫摸下體，先後強制猥褻4名3至5歲幼童，一審依4個對未滿14歲男女犯強制猥褻罪判陳8年徒刑，二審認定陳對3童犯4罪仍判處8年徒刑，

「深海閻王」猥褻國小女童、運動中心性侵少女 法院裁定他要關1年11月

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，因猥褻國小女童被依強制猥褻罪判1年6月徒刑定讞；王又於3年前在北投運動中心與14歲的少女嘿咻，被判刑6月徒刑確定，檢方聲請將2案定應執行刑，台灣高

高雄警官邀女警開房「性騷加跟騷」都成立 擬記2大過免職

高雄市某分局一名二線三星的主管性騷擾女警，女警嚴詞拒絕後提出性騷擾申訴；警方4月27日調查認定性騷成立，該吳姓組長記一大過，並調非主管職務，移送懲戒法院；而所屬分局督察組長也被拔官改調交通組長。

十軍團已婚少校與同事共宿清境農場 正宮抓姦他遭撤職打官司敗訴

台中市謝姓男子曾是陸軍十軍團少校，謝因已婚身分，卻與同單位林姓女少校有不當男女關係，在清境農場跨年共宿時，被謝妻抓姦在床，謝後續被單位認定行為不當，一年內累積3大過，決議撤職、停止任用3年，謝男主張雙

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。