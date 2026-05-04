快訊

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

65歲影后實踐「奇特走路法」維持體態 減膝痛、增肌力還能活絡大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

女生摸女生也是性騷擾…她多次摸女同事胸臀稱開玩笑 判拘役30天

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

越南籍阮姓女子多次在公司內撫摸女同事胸部、臀部，對方明確表達不舒服、不喜歡，阮女依然故我，再摸臀部，對方報警提告；台南地院一審將阮女判處拘役30天，阮女上訴辯稱跟女同事感情很好，是開玩笑、對方會告是公司要趕她走，地院二審合議庭駁回上訴確定。

判決書指出，阮姓女子2024年12月18日下午2時許在台南市永康區的公司內，用手摸女同事的臀部，女同事感到不悅及不適，不勝其擾，向公司反應並報警處理；阮女矢口否口犯行，辯稱她沒有摸對方的屁股或胸部，台南地院去年10月一審依性騷擾罪判處拘役30日。

案經阮女上訴，改口有撫摸女同事臀部，但仍矢口否認性騷擾，辯稱摸對方胸部、臀部2、3次，都是開玩笑，女同事都笑嘻嘻的；可能是因為文化差異造成對方困擾，但對方當下並未感到不舒服，行為只是朋友間的打鬧，不是性騷擾，是公司逼女同事提告，想逼走她。

台南地院二審合議庭指出，被害人證稱，阮女自2024年10月起，即多次故意碰觸她胸部、臀部，至少十多次以上，每次都當面告知不舒服，也不喜歡，同年12月18日阮女又觸摸她臀部，因為受不了持續騷擾，才向賴姓主管反應。

賴女證稱，被害人在2024年12月間有反映遭阮女碰觸臀部及胸部，她也曾見阮女伸手作勢要摸胸，見她在旁注意才停手；她特別告誡阮女別再如此，被害人不喜歡，阮女一直表示只是開玩笑，甚至還恐嚇被害人家屬要求撤告，可以提出LINE對話紀錄為憑，且阮女從未道歉。

合議庭認為，阮女辯稱自己與被害人感情很好，碰觸臀部只是開玩笑，被害人積欠公司款項，也積欠自己款項，是公司要被害人提告，為將自己逼走；但被害人早已多次明確表達不舒服，不喜被碰觸，對阮女行為感到嫌惡，阮女仍執意為之，全然不尊重其意願。

阮女自承與被害人間並無任何仇恨與糾葛，對方自無設詞誣陷之可能，與辯稱是公司要告並無任何因果關係，並無調查必要，亦無從憑此主張逕為阮女有利認定依據；合議庭認定，阮女以碰觸被害人臀部方式為性騷擾，堪可認定。

合議庭審酌，阮女經多次告誡，仍置若罔聞，恣意對被害人為本案犯行，未尊重他人身體自主權益，造成被害人驚嚇及受辱感；又否認犯行，尚未與被害人達成和解或調解，原審判決認事用法尚無違誤，量刑亦屬妥適，難認有何違法或不當之處，阮女上訴所稱，均無理由，應予駁回。

越南籍阮姓女子多次在公司內撫摸女同事胸部、臀部，對方明確表達不舒服、不喜歡，阮女依然故我，再摸臀部，對方報警提告。本報資料照片
越南籍阮姓女子多次在公司內撫摸女同事胸部、臀部，對方明確表達不舒服、不喜歡，阮女依然故我，再摸臀部，對方報警提告。本報資料照片

性騷擾 台南 同事

延伸閱讀

有怪物來了！幼兒園教保員命幼童趴地再摸下體 強制猥褻判關8年定讞

獨／假牙總監開369萬BMW 北屯超速撞19歲打工女墜谷亡 二審判10月

裸上身勾引女囚？她詐騙吸金逾6千萬落網 曾「女扮男裝」騙婚擊劍女王

婚宴小遊戲比腕力遭女教練折斷手 女物理治療師求償87萬敗訴確定

相關新聞

女生摸女生也是性騷擾…她多次摸女同事胸臀稱開玩笑 判拘役30天

越南籍阮姓女子多次在公司內撫摸女同事胸部、臀部，對方明確表達不舒服、不喜歡，阮女依然故我，再摸臀部，對方報警提告；台南地院一審將阮女判處拘役30天，阮女上訴辯稱跟女同事感情很好，是開玩笑、對方會告是公

有怪物來了！幼兒園教保員命幼童趴地再摸下體 強制猥褻判關8年定讞

台北市某幼兒園教保員陳羿翰在職期間，騙稱「有怪物來了」令幼童趴在地上再撫摸下體，先後強制猥褻4名3至5歲幼童，一審依4個對未滿14歲男女犯強制猥褻罪判陳8年徒刑，二審認定陳對3童犯4罪仍判處8年徒刑，

「深海閻王」猥褻國小女童、運動中心性侵少女 法院裁定他要關1年11月

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，因猥褻國小女童被依強制猥褻罪判1年6月徒刑定讞；王又於3年前在北投運動中心與14歲的少女嘿咻，被判刑6月徒刑確定，檢方聲請將2案定應執行刑，台灣高

高雄警官邀女警開房「性騷加跟騷」都成立 擬記2大過免職

高雄市某分局一名二線三星的主管性騷擾女警，女警嚴詞拒絕後提出性騷擾申訴；警方4月27日調查認定性騷成立，該吳姓組長記一大過，並調非主管職務，移送懲戒法院；而所屬分局督察組長也被拔官改調交通組長。

十軍團已婚少校與同事共宿清境農場 正宮抓姦他遭撤職打官司敗訴

台中市謝姓男子曾是陸軍十軍團少校，謝因已婚身分，卻與同單位林姓女少校有不當男女關係，在清境農場跨年共宿時，被謝妻抓姦在床，謝後續被單位認定行為不當，一年內累積3大過，決議撤職、停止任用3年，謝男主張雙

領GoPro秒變嫌犯！信義區「偷拍狼」大膽進派出所 200部裙底片曝光

台北市28歲高姓男子涉嫌利用GoPro隨機偷拍女子裙底，整起事件因GoPro遺落路邊，民眾拾獲檢視內容，意外發現近300部偷拍影片而曝光，氣得送交派出所並告知員警；誇張的是，高男隨後就現身派出所要認領

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。