女生摸女生也是性騷擾…她多次摸女同事胸臀稱開玩笑 判拘役30天

越南籍阮姓女子多次在公司內撫摸女同事胸部、臀部，對方明確表達不舒服、不喜歡，阮女依然故我，再摸臀部，對方報警提告；台南地院一審將阮女判處拘役30天，阮女上訴辯稱跟女同事感情很好，是開玩笑、對方會告是公司要趕她走，地院二審合議庭駁回上訴確定。

判決書指出，阮姓女子2024年12月18日下午2時許在台南市永康區的公司內，用手摸女同事的臀部，女同事感到不悅及不適，不勝其擾，向公司反應並報警處理；阮女矢口否口犯行，辯稱她沒有摸對方的屁股或胸部，台南地院去年10月一審依性騷擾罪判處拘役30日。

案經阮女上訴，改口有撫摸女同事臀部，但仍矢口否認性騷擾，辯稱摸對方胸部、臀部2、3次，都是開玩笑，女同事都笑嘻嘻的；可能是因為文化差異造成對方困擾，但對方當下並未感到不舒服，行為只是朋友間的打鬧，不是性騷擾，是公司逼女同事提告，想逼走她。

台南地院二審合議庭指出，被害人證稱，阮女自2024年10月起，即多次故意碰觸她胸部、臀部，至少十多次以上，每次都當面告知不舒服，也不喜歡，同年12月18日阮女又觸摸她臀部，因為受不了持續騷擾，才向賴姓主管反應。

賴女證稱，被害人在2024年12月間有反映遭阮女碰觸臀部及胸部，她也曾見阮女伸手作勢要摸胸，見她在旁注意才停手；她特別告誡阮女別再如此，被害人不喜歡，阮女一直表示只是開玩笑，甚至還恐嚇被害人家屬要求撤告，可以提出LINE對話紀錄為憑，且阮女從未道歉。

合議庭認為，阮女辯稱自己與被害人感情很好，碰觸臀部只是開玩笑，被害人積欠公司款項，也積欠自己款項，是公司要被害人提告，為將自己逼走；但被害人早已多次明確表達不舒服，不喜被碰觸，對阮女行為感到嫌惡，阮女仍執意為之，全然不尊重其意願。

阮女自承與被害人間並無任何仇恨與糾葛，對方自無設詞誣陷之可能，與辯稱是公司要告並無任何因果關係，並無調查必要，亦無從憑此主張逕為阮女有利認定依據；合議庭認定，阮女以碰觸被害人臀部方式為性騷擾，堪可認定。

合議庭審酌，阮女經多次告誡，仍置若罔聞，恣意對被害人為本案犯行，未尊重他人身體自主權益，造成被害人驚嚇及受辱感；又否認犯行，尚未與被害人達成和解或調解，原審判決認事用法尚無違誤，量刑亦屬妥適，難認有何違法或不當之處，阮女上訴所稱，均無理由，應予駁回。