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有怪物來了！幼兒園教保員命幼童趴地再摸下體 強制猥褻判關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市某幼兒園教保員陳羿翰在職期間，騙稱「有怪物來了」令幼童趴在地上再撫摸下體，先後強制猥褻4名3至5歲幼童，一審依4個對未滿14歲男女犯強制猥褻罪判陳8年徒刑，二審認定陳對3童犯4罪仍判處8年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢察官指控，陳羿翰2023年6、7月任職台北市某幼兒園擔任代理教保員，2024年3月至8月在另家幼兒教保員，期間先後對教保的4名幼童性侵。

2023年6至7月，陳某日中午午餐前，假藉檢查身體褪下1名男童褲子，徒手將臀部撐開並掏出男童的生殖器撫摸；2024年8月1日，陳在午休時，伸入1名女童裙子內撫摸她的下體，食膸知味後，再猥褻對方1次。。

2024年同一時段，陳在幼兒園某處室內將室內燈源關閉，對室內學童稱「怪物來了」，利用學童趴在地板之際，撫摸一名男童下體；還有趁幫4歲男童手、腳擦乳液時，說對方是「一隻要進烤箱的烤雞」，要全身上油，故意擦在男童的生殖器上猥褻。

法院審理時，陳羿翰否認犯行，辯縱使碰觸到幼童身體的私密部位，也是要教養照顧幼童。一審調查後認定陳犯罪成立，認為陳擔任代理教保員、教保員卻猥褻4名幼童，犯後飾詞狡辯、托詞卸責，被害人受傷害後，無法回復正常的童年生活、更畏懼人群，分就陳犯的4罪各判刑3年6月，應執行8年徒刑。

二審認為陳羿翰猥褻女童部分應是犯2罪，分論併罰；命令幼童趴在地上猥褻部分，因手法認定與一審不一樣，因此撤銷改判。至於陳被控在男童生殖器上塗乳液部分，因證據不足，改判無罪。

二審認定陳羿翰共有4個對未滿14歲男女犯強制猥褻罪，仍處他8年徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

幼兒園示意圖。圖／AI生成
幼兒園示意圖。圖／AI生成

身體 最高法院 幼兒園 檢察官 猥褻

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