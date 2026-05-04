「深海閻王」猥褻國小女童、運動中心性侵少女 法院裁定他要關1年11月

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，因猥褻國小女童被依強制猥褻罪判1年6月徒刑定讞；王又於3年前在北投運動中心與14歲的少女嘿咻，被判刑6月徒刑確定，檢方聲請將2案定應執行刑，台灣高等法院裁定王應執行1年11月徒刑，可抗告。

王毓霖2021年4月9日下午6時許柔術班下課後，見女童留在體能活動教室內協助收拾，要求女童伸出手後，拉來抱在自己大腿上，趁機用手碰女童臀部，再親吻臉頰、嘴唇，還告知女童不能告訴別人，「這是我們兩人間的秘密」，2023年被判刑1年6月確定。

另外，王毓霖透過交友軟體結識14歲少女，卻於2023年5月20日在北投運動中心和少女發生性關係，少女事後在社工、外婆陪同下報案。王坦承犯行，並和少女及少女父親和解，法院最終判刑6月定讞。

檢方聲請定應執行刑，高院認為王毓霖是犯對未滿14歲女子強制猥褻罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪，皆是成年人故意侵害未成年人的性自主權，但審酌犯罪情節、危害情況、侵害法益各別、犯罪時間有所間隔等，且王對檢方聲請也表示沒有意見，而裁定應執行1年11月徒刑。