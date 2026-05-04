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高雄警官邀女警開房「性騷加跟騷」都成立 擬記2大過免職
高雄市某分局一名二線三星的主管性騷擾女警，女警嚴詞拒絕後提出性騷擾申訴；警方4月27日調查認定性騷成立，該吳姓組長記一大過，並調非主管職務，移送懲戒法院；而所屬分局督察組長也被拔官改調交通組長。
今天該分局再發布新懲處案，認為該涉嫌性騷的組長經5月3日調查後確認另成立跟蹤騷擾，報請地檢署依法偵辦，並建請市警局合併性騷違失，予以一次記吳姓組長二大過免職處分。
至於已被較至市區分局交通組長的前陳姓督察組長涉及職場霸凌，於5月1日經職場霸凌調查小組認定成立，建請總局予以記陳姓組長一大過懲處，並改調非主管職務。
分局強調，針對相關人員考監責任一併查究，並將深入檢討與強化性別平權及職場霸凌防治教育，以維護警紀。
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