十軍團已婚少校與同事共宿清境農場 正宮抓姦他遭撤職打官司敗訴

台中市謝姓男子曾是陸軍十軍團少校，謝因已婚身分，卻與同單位林姓女少校有不當男女關係，在清境農場跨年共宿時，被謝妻抓姦在床，謝後續被單位認定行為不當，一年內累積3大過，決議撤職、停止任用3年，謝男主張雙方是正常男女交往，提起行政訴訟，台中高等行政法院認定，軍方懲處合法，駁回謝男訴請。

判決指出，已婚的謝姓男子是陸軍十軍團所屬單位的少校，先因與同單位林姓女少校在2019年12月底時，林女有不當情感關係、未尊重性別互動分際的違失，遭軍方記過一次，謝被調離單位後，又被軍方查出，涉在2019年11月底時，與林女共宿，2020年3月至5月間，再犯不當男女關係，分別被記2大過處分，軍方依法撤職。

謝男提起行政訴訟，最高法院將2020年3月至5月的兩大過處分，發回台北高等行政法院更審，但2019年11月與林姓女少校共宿男寢的兩大過合法，駁回確定。

陸軍十軍團在2024年重開懲罰評議會，仍認定謝男符合一年內累計滿3大過的規定，決議撤職、停止任用3年，溯及2020年7月。

謝男不服向台中高等行政法院提起訴訟，主張第一次記大過時，因時空背景因素，無法提出訴訟救濟，有程序瑕疵，另外事後已透過法院判決確認，他與林女交往時，已是單身，不構成「違反不當情感關係」，請求撤銷處分。

台中高等行政法院審認，謝男在案發時面對軍方調查，已自承已婚，還坦言與林女在清境農場跨年時同寢，遭妻子抓姦，當時謝不僅簽名確認筆錄，還表示後悔莫及，願意接受一切處分。

法官指出，謝男為脫免行政責任，事後才去打民事官司確認婚姻不存在，未能在當時即提出主張，顯有重大過失，且其最初也自願放棄救濟途徑。

法官審認，十軍團召開的懲評會，組成符合法定性別比例，且已給予謝男陳述意見的機會。軍方以謝男身為幹部卻明知故犯，無法控制感情，損害部隊管理紀律及榮譽為由，核予撤職處分，並無違誤，駁回謝男聲請，仍可上訴。