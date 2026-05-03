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領GoPro秒變嫌犯！信義區「偷拍狼」大膽進派出所 200部裙底片曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市28歲高姓男子涉嫌利用GoPro隨機偷拍女子裙底，整起事件因GoPro遺落路邊，民眾拾獲檢視內容，意外發現近300部偷拍影片而曝光，氣得送交派出所並告知員警；誇張的是，高男隨後就現身派出所要認領，警方確認他身分，製作筆錄後函送法辦。

信義分局三張犁派出所昨晚11時30分許獲報，有民眾在信義區松壽路拾獲一台GoPro，拾獲人表示，撿到設備為確認失主身分，初步瀏覽相機內容，赫然發現內部有大量偷拍女子裙底的影像，憤而報警。

就在警方準備受理、釐清案情時，GoPro失主高男神色匆匆走進派出所，向值班台警員表示剛弄丟了GoPro，想要領回，警方隨即依法查扣GoPro，並向高男製作筆錄，全案依妨害秘密、妨害性隱私罪嫌偵辦。

拾獲GoPro的民眾在Threads上發文痛批，「信義偷拍的狗東西，把GoPro藏在公事包裡偷拍女生裙底」、「我們在新村喝一喝，在路上撿到一個GoPro，我們自拍了一段想說錄給主人，結果看影片的時候發現旁邊的庫存全部都是偷拍裙底的影片，影片有快要300部，超噁」。

拾獲GoPro的民眾在Threads上發文痛批，「信義偷拍的狗東西，把GoPro藏在公事包裡偷拍女生裙底」、「我們在新村喝一喝，在路上撿到一個GoPro，我們自拍了一段想說錄給主人，結果看影片的時候發現旁邊的庫存全部都是偷拍裙底的影片，影片有快要300部，超噁」。圖／擷取自Threads
拾獲GoPro的民眾在Threads上發文痛批，「信義偷拍的狗東西，把GoPro藏在公事包裡偷拍女生裙底」、「我們在新村喝一喝，在路上撿到一個GoPro，我們自拍了一段想說錄給主人，結果看影片的時候發現旁邊的庫存全部都是偷拍裙底的影片，影片有快要300部，超噁」。圖／擷取自Threads

GoPro 偷拍 影片

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