他與女友邀請女性友人家中聚會留宿 竟趁女友睡著親吻猥褻女子

張姓男子邀請女性友人到家中聚會，對方因張的陳姓女友也在場，不疑有他，三人相談甚歡，女子還留宿與二人同睡聊天；張竟趁女友睡著，摸到女性友人身旁，環抱親吻臉頰，企圖撫胸再將腳跨至其身上擁抱入睡。台南地院將張依強制猥褻罪判刑6月、緩刑3年。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，張姓男子與陳姓女友去年5月16日邀約女性友人至張位於台南市新市區的住處聚會，女子欣然前往；晚間因夜深女性友人留宿在張的住處，張、陳女與女性友人3人一起同睡聊天，陳女睡在中間，但張見女友睡著後，竟悄悄躺至女性友人旁邊。

張不顧女性友人抗拒，一手抱她，一手環抱其腰部，詢問她罩杯大小，伸手就要撫摸她胸部；女子不斷抵擋，張再側身親吻她臉頰2至3次，再將腳跨至她身上，使其無法掙脫後，擁抱女子入睡。女子身心受創，不堪受辱，傳訊向王姓友人哭訴，王請她報警提告。

檢方偵訊時，張承認犯行，依強制猥褻罪提起公訴；法院審理時，張自白犯罪，合議庭評議認得不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。考量張承認犯行，與被害人於偵查中已成立調解，並已給付調解金額完畢，女子同意給張機會，堪認張已有悔意，盡力彌補女子所受損害。

法院審酌，張為滿足個人私慾，竟利用被害人對與其熟識而無戒心情況下，違反其意願強制猥褻，侵害女子性自主權，足見張欠缺對他人性自主權尊重，導致女子因而受到心理創傷；考量他並無前科，犯後已獲得女子寬宥，依強制猥褻罪判刑6月、宣告緩刑3年。