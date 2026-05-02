20女學生受害！台中驚傳某私中深偽性影像案 涉案男學生繁星錄取大學

台中市某私中驚傳二名高三男學生涉嫌拍攝同校女學生照片後，再經過「深度偽造（Deepfake）」不雅影像散布，受害者近20人，涉案其中一名男學生還透過繁星推薦錄取大學，引發網友熱議；校方回應，已依法啟動性別平等教育委員會調查，及校安通報教育局，並協助相關學生輔導及保護。

台中市教育局表示，針對民眾關心私中學生涉散布深偽不雅影像，學校已依規校安通報，並移送學校性平會決議啟動調查，全案尚在調查中。

網友爆料，該校疑似鬧出跟網紅小玉（朱玉宸）一樣的深偽性影像散布案爭議，有二名男學生涉及散布女同學的深偽不雅影像，事件已造成受害學生身心壓力與恐慌，其中一名涉案男學生已透過繁星推薦錄取大學，呼籲校方與錄取學校應審慎評估其入學資格。

有網友指控，校方為了校譽壓下此事，未公開事件，反而安排涉案學生以線上方式上課，並另外安排到校考試，質疑校方處置是否妥當，希望此件事能公開、被重視，還給校園安全的環境，也給受害女同學交代；也有網友呼籲，外界不要在不了解全貌情況下，散播不完整資訊。

據了解，此事件發生在1個月前，有被害學生在群組發現深偽性影像後向校方檢舉，家長也報警處理。

校方表示，獲報後依性別平等教育法及校園性別事件通報教育局，並啟動性平調查，協助相關學生家長進行必要的輔導、支持、保護與後續處理；至於涉案男學生繁星錄取大學資格，則待性平調查結果再進一步處置。