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火車猥褻男抓到了！搭乘海線133次自強號仍有不雅動作 鐵警上車逮人
抓到了！4月30日及5月1日晚間涉嫌連續在台鐵2264次、1257次區間車苗栗路段做出猥褻動作的男子，今天下午搭乘133次自強號，仍做出不雅動作，被機警的列車長認出後立即通報，鐵路警察在苗栗海線通霄站上車將人逮捕監管，將由大甲鐵路警察派出所詢問調查後移送檢方偵辦。
這名男子接連在區間車上涉嫌做出猥褻動作，今天有網友在社群平台貼文，提醒大家注意，鐵路警察局台中分局苗栗派出所也出面說明，強調已鎖定可疑的特定人士追查中。
網路社群「三鐵情報社」下午傳出最新訊息，涉案男子下午已在通霄站被查獲，當時他搭乘133次自強號南下列車，在車上仍做出不雅動作，列車長認出並通報，鐵路警察在苗栗海線通霄站上車將涉案男子逮捕，時間約為下午4時30分。
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